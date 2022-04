Hóa đơn điện tử là cơ hội thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Quay số trúng thưởng tạo thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng Theo ông Nguyễn Văn Được, để khuyến khích sử dụng HĐĐT, nhiều nước đã áp dụng quay số trúng thưởng từ mã số của hóa đơn. Do đó, Chương trình hóa đơn may mắn mà Tổng cục Thuế đã triển khai có vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy người dân có thói quen mua hàng lấy hóa đơn, từ đó hạn chế các hành vi gian lận bán hàng không xuất hóa đơn. “Theo chương trình này thì mỗi người mua hàng sẽ nhận hóa đơn có gắn mã số để tham dự “chương trình hóa đơn may mắn” giống như hình thức xổ số. Người mua hàng có thể sẽ là khách hàng may mắn trúng thưởng do ngành Thuế trao với trị giá lên đến 50 triệu đồng, khi đó người bán buộc phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Cách làm này sẽ hạn chế tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn như hiện nay” - ông Được nói. Ông Được cũng chia sẻ rằng, đã nhiều lần kiến nghị và luôn ủng hộ chương trình này, bởi lẽ Nhà nước không thể đi kiểm tra, giám sát toàn bộ các giao dịch của nền kinh tế, mà chúng ta chỉ nên tạo ra cơ chế để cùng nhau kiểm tra, giám sát. Cách làm này cũng phù hợp, xuất phát từ đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước là “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Theo đó, mỗi người mua hàng sẽ có ý thức nhận hóa đơn để tham dự chương trình hóa đơn may mắn, từ đó chính người mua hàng đóng vai trò giống như chuyên viên, công chức và cơ quan nhà nước để giám sát quá trình tuân thủ pháp luật khi bán hàng phải xuất hóa đơn cho người mua hàng. “Nếu xét ở góc độ kinh tế cho thấy, chi phí để trao giải thưởng mỗi lần không quá lớn, trong khi lợi ích của việc bán hàng phải xuất hóa đơn từ chương trình này của người dân thì vô cùng to lớn. Điều này không chỉ giúp cho tăng thu ngân sách, mà nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn tạo ra thói quen và ý thức cho người dân tuân thủ hiến pháp, pháp luật, đồng thời tạo sự công bằng, bình đẳng giữa người nộp thuế với nhau, cũng như tăng thêm tính minh bạch của nền kinh tế. Do đó, nếu được, chúng ta có thể trao thưởng ở mức giá trị lớn hơn để khuyến khích người dân cùng tham gia thực hiện chương trình này được hiệu quả và thiết thực” - ông Được nói.