Hơn 36 triệu cổ phiếu HTG của Dệt may Hoà Thọ chính thức được niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 9/11/2023, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và đưa 36.002.708 cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã ck: HTG) vào giao dịch.

Cổ phiếu HTG chính thức lên sàn HOSE từ 9/11/2023.

Được biết, tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 360.007.080.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu với biên độ giao động giá +/-20%.

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962, tiền thân là Nhà máy Dệt Hòa Thọ (SICONIVA) thuộc Công ty Kỹ nghệ bông vải Việt Nam.

Ngày 15/11/2006, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần và đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu vào tháng 1/2007 với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt hơn 360 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Dệt may Hòa Thọ là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và 2022, doanh thu thuần của Dệt may Hòa Thọ lần lượt đạt hơn 3.863 tỷ đồng và 5.144 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 201 tỷ đồng và 268 tỷ đồng.