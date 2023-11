Huế by light - The live show tôn vinh di sản Quần thể Di tích Cố đô Huế

Huế by light - The live show được xây dựng xoay quanh chủ đề “Bốn mùa”, trào lưu Tân nghệ thuật kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, chủ nghĩa tối giản với rồng và phượng, cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam. Huế by light - The live show sẽ thực hiện màn trình chiếu ánh sáng trên bề mặt kiến trúc của Cổng Ngọ Môn - Đại nội Huế với thời lượng 50 phút.