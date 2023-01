Lại nóng chuyện cây xăng dầu ngưng bán tại nhiều địa phương

(TBTCO) - Ngày 26/1 (tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão), Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, ngày mùng 4 Tết, Tổ công tác của Tổng cục QLTT trực tiếp giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng... và đã chấn chỉnh, xử lý một số vi phạm.

Yêu cầu nhiều cửa hàng xăng dầu bán hàng trở lại

Theo Tổ công tác Tổng cục QLTT, qua kiểm tra, giám sát dầu dọc trên tuyến Quốc lộ 1A cũ đi qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên và các cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 5 đi qua các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng cho thấy, các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu đều đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng...

Nhằm đảm bảo không để đứt gãy việc cung ứng xăng dầu dịp Tết Quý Mão 2023, ngày 20/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Công điện số 383/CĐ-BCT về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên cũng xuất hiện một số trường hợp cửa hàng ngưng bán hàng với nhiều lý do.

Tại Cửa hàng xăng dầu Tuấn Nhất (Km 5, Quốc lộ 1A, Tiên Tân, Phủ Lý, Hà Nam), Tổ công tác ghi nhận, thời điểm giám sát, cửa hàng này đang hết xăng RON 95. Nhân viên tại đây cho biết, hàng đang trên đường vận chuyển về, khoảng 1 tiếng nữa mở bán bình thường mặt hàng xăng RON 95. Tổ công tác yêu cầu Đội QLTT địa bàn tiến hành đo bồn chứa và làm việc với thương nhân phân phối cam kết đảm bảo nguồn cung đủ cung cấp ra thị trường.

QLTT sẽ xử lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu Châu Can đóng cửa, ngừng kinh doanh. Ảnh: Lưu Quyên

Đáng chú ý trong quá trình giám sát, Tổ công tác phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Châu Can (địa chỉ Cầu Giẽ, Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội) đóng cửa, ngừng kinh doanh. Tổ công tác yêu cầu Đội QLTT số 21, Cục QLTT thành phố Hà Nội phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh. Chủ cửa hàng - ông Nguyễn Xuân Hiên (sinh năm 1950) xuất trình được các giấy tờ kinh doanh liên quan và giấy xác nhận về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/12/2022.

Trong giấy xác nhận, cơ sở này đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 với lý do: hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn, xin tạm ngưng để tìm ra phương hướng mới và củng cố lại cơ cấu, tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, theo quy định tại khoản 6, điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong trường hợp: thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong trường hợp từ một tháng trở lên. Do vậy, với trường hợp này, Đội QLTT số 21 sẽ tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng và lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương thành phố Hà Nội thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của cửa hàng này.

Bên cạnh đó, giám sát tại Cửa hàng xăng dầu Hương Phát của Công ty TNHH Trung Linh Phát (KCN Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng), Tổ công tác phát hiện, cơ sở này treo biển hết hàng. Tổ công tác chỉ đạo đo bồn chứa và yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường giám sát để xử lý nghiêm vi phạm

Trên thực tế, theo phán ánh của các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong những ngày đón Tết Quý Mão 2023, việc ngưng bán xăng đã xảy ra tại một số cây xăng ở nhiều địa phương trên cả nước như tại An Giang, TP. Hồ Chí Minh… Lực lượng QLTT trên cả nước cũng đã nỗ lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm một số cây xăng dầu ngưng bán hàng, nghỉ bán hàng, bán hàng không đúng với gia quy định với nhiều lý do tại An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước và Đồng Nai…

Theo Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh, các cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán không đúng quy định, đơn vị sẽ thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý nghiêm. Cụ thể, cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp (số 688 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân); cửa hàng xăng dầu Hoa Hiệp Phát, tại số 380 Quốc lộ 1A, gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý (thuộc phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân); cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân); cửa hàng xăng dầu Đức Thịnh, địa chỉ số 589 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Trong số các cửa hàng nghỉ bán nói trên, cửa hàng xăng dầu Đức Thịnh, địa chỉ số 589 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (thuộc DNTN KD-XD&TM Đức Thịnh) có dán thông báo nghỉ Tết từ 20/01/2023 (nhằm ngày 29 Âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (ngày mùng 5 Tết) do nhân viên xin về nghỉ Tết Âm lịch. Đơn vị này cũng treo thông báo về việc đã báo cáo thời gian bán hàng với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông qua mạng.

Tổ công tác Tổng cục QLTT kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại nhiều địa phương trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Quyên Lưu

Ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, ngày mùng 4 Tết, trong quá trình giám sát Tổ công tác đã phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm như: bán lẻ xăng dầu không đúng giá quy định, vi phạm về thời gian bán hàng đã đăng ký với sở công thương, việc kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định.

“Trong những ngày tới, lực lượng QLTT tiếp tục nghiêm túc thực hiện Công điện của Bộ Công thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu hay tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá…”- ông Hoàng Ánh Dương nói.