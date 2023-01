Lãi trước thuế SSI năm 2022 đạt xấp xỉ 2.110 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán năm 2022 đã trải qua nhiều biến động với những dấu ấn đậm nét. Nửa đầu năm 2022 thị trường ghi nhận những gam màu tích cực khi VN-Index đạt điểm số kỷ lục 1.536,45 điểm – mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022 ghi nhận những dấu hiệu tiêu cực, VN-Index có lúc đã giảm 43,1% từ đỉnh, về 873,78 điểm trong tháng 11/2022. VN-Index kết thúc năm với 1.007,09 điểm, giảm 32,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Thanh khoản trên HOSE diễn biến ảm đạm khi khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 653,96 triệu cổ phiếu, giảm 11,30% so với cùng kỳ; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17.004 tỷ đồng, giảm 21,24% so với năm 2021.