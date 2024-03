Lần đầu tiên thu thập thông tin người nước ngoài sống tại Việt Nam

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2024 tăng 1,04% so với tháng trước, tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.