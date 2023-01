Mua vàng thần tài, đón ngàn lộc may

(TBTCO) - Mua vàng đón lộc thần tài ngày mùng 10 tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam từ nhiều năm nay.

Xưa nay, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân hơn hẳn so với các sản phẩm khác, nên cứ dịp thần tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua được chút vàng về nhà lấy may.

Không chỉ người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày Thần Tài, mà rất nhiều khách hàng ở nhiều ngành nghề khác cũng mua chút vàng lấy may dịp Thần Tài với mong muốn được may mắn, thuận lợi và phát tài cho cả năm.

Dịp ngày Thần Tài năm nay khách hàng có thể đặt trước vàng Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu và thanh toán online tiện lợi.

So với các sản phẩm khác như công nghệ, thời trang... thì vàng là vật giữ gìn tài sản an toàn, dễ dàng thanh khoản, không lo trượt giá, thậm chí đầu tư sinh lời hiệu quả...

Chính vì thế cứ đến ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, người dân lại tấp nập xếp hàng mua vàng và trang sức để tích thêm lộc, cầu may cho cả năm được sung túc, hạnh phúc, thịnh vượng.

Vàng Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu năm nay có đa dạng mẫu mã, kiểu dáng.

Vàng Thần tài, linh vật vàng may mắn của năm tại Bảo Tín Minh Châu gồm: Tượng vàng Thần Tài – Thịnh vượng, cát tường; Tượng vàng phúc lộc thọ; Tượng phật bà quan âm; Tượng phật di lặc; Tượng mèo thần tài chiêu tài hút lộc; Tượng linh giáp (12 con giáp); Tượng cây kim tiền; Đĩnh vàng tài lộc... Được chế tác từ chất liệu Vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 chất lượng quốc tế, dễ dàng thanh khoản...

Các sản phẩm vàng và trang sức chủ đề Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu có đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và trọng lượng, tương ứng nhiều mức giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Hứa hẹn một mùa thần tài sôi động và nhiều may mắn, Bảo Tín Minh Châu cũng mang đến rất nhiều trải nghiệm hái lộc thú vị như: tặng bật lửa đỏ, diêm muối, lì xì đỏ may mắn, cốc sứ cao cấp,... để khách hàng mang thêm lộc về nhà.