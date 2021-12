Nhiều địa phương sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(TBTCO) - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, song đến nay khá nhiều địa phương đã sớm “cán đích” nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Long An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lào Cai, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Kết quả này là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó giữ ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước.

Sự nỗ lực của doanh nghiệp Là địa phương chịu tác động mạnh của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, song lũy kế đến hết tháng 10/2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 9.581 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 107,2% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao. Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho hay, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cục thuế cũng đã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 24/9/2021, tổng số hộ kinh doanh đã được phê duyệt hỗ trợ là 2.944 hộ, trong đó đã chi trả hỗ trợ cho 2.811 hộ, với số tiền trên 8,4 tỷ đồng. Cùng với đó, cục thuế cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) bằng phương thức trực tuyến trên website cục thuế, qua đó giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế cho doanh nghiệp (DN) và NNT trên địa bàn. Ông Đinh Nam Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình chia sẻ, tính đến giữa tháng 11/2021, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 12.907 tỷ đồng, bằng 107,7% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, bằng 102,3% so với cùng kỳ. Như vậy, Cục Thuế Ninh Bình đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Doanh nghiệp vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh giúp giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn Báo cáo chi tiết của Cục Thuế Ninh Bình cho thấy, có 11/15 chỉ tiêu thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, kết quả đạt được là nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cấp lãnh đạo tỉnh, các ngành đã chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. Điều này giúp cộng đồng DN duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước (NSNN). Ông Ngô Đình Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, cũng chia sẻ, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của cộng đồng DN và NNT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, việc thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, chính sách giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…, khiến tiến độ thu của nhiều khoản thu bị sụt giảm. Trước khó khăn thách thức, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các giải pháp để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thu hút các DN trong và ngoài tỉnh đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo, cùng với đó là sự nỗ lực của cộng đồng DN, lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng thu nội địa Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện đạt 17.165 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 116,2% so với cùng kỳ. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu Mặc dù đã hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách Bộ Tài chính giao, song ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho rằng, chưa khi nào công tác thu NSNN trên địa bàn lại gặp khó khăn như 2 năm gần đây. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần lớn DN trên địa bàn, điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách cục thuế được giao thực hiện. Vượt qua khủng hoảng Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, ông Nguyễn Văn Thủy – Cục trưởng Cục Thuế Long An chia sẻ, mặc dù triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ngành, các cấp, kết quả thu ngân sách nhà nước đến ngày 22/11/2021 của ngành Thuế Long An thu được 12.547 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán Bộ Tài chính giao. Hầu hết các đơn vị thu, các lĩnh vực thu chính cũng đạt kết quả tốt, đảm bảo chi thường xuyên cũng như chi đầu tư của địa phương. “Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống dịch, từ ngày 27/9/2021 tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội” – ông Nghĩa nhấn mạnh. Đề cập đến nhiệm vụ công tác thu ngân sách tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho hay, toàn đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và các mặt công tác năm 2021, góp phần làm tiền đề để tỉnh Ninh Bình tự chủ ngân sách. Theo đó, ngoài việc chú trọng thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, toàn đơn vị còn chủ động thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến DN và NNT, nhằm hỗ trợ DN sớm vượt qua khó khăn. “Thực hiện phong trào thi đua "nước rút" 3 tháng cuối năm 2021 do Tổng cục Thuế phát động, Cục Thuế Thanh Hóa đặt mục tiêu thu NSNN cả năm 2021 đạt 19.830 tỷ đồng, đạt 121,1% dự toán HĐND tỉnh giao; trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu NSNN là 12.178 tỷ đồng, đạt 112,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100,5% so với cùng kỳ” – ông Ngô Đình Hùng chia sẻ.

Văn Tuấn