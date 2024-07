Nhu cầu gọi vốn qua trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng trong nửa cuối năm

GS. TS HOÀNG VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH QUỐC HỘI: Nhu cầu vốn từ trái phiếu vẫn được doanh nghiệp trông chờ Trái phiếu là kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp nhưng hiện nay với mục tiêu đặt ra đến năm 2025 dư nợ trái phiếu doanhnghiệp đạt tối thiểu khoảng 20% GDP và 25% GDP đến năm 2030 là mục tiêu thách thức. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ 2018 - 2021, những khó khăn của thị trường TPDN xảy ra vào năm 2022 tỷ lệ dư nợ giảm từ 16% GDP xuống còn khoảng 11% GDP và hiện tại chưa có chiều hướng đi lên rõ rệt. Trong bối cảnh của Việt Nam, thị trường TPDN còn có vai trò quan trọng hơn nữa là khi các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng tiếp cận vốn ngân hàng vẫn khó dù lãi suất rẻ hơn. Do vậy, khi nguồn vốn tín dụng còn khó tiếp cận thì nguồn vốn từ TPDN vẫn được trông chờ. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn phát hành được TPDN thì phải có độ tin tưởng của khách hàng. Hải Băng (ghi) TS. CẤN VĂN LỰC - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ QUỐC GIA: Đa dạng hóa sản phẩm, nhà đầu tư Trong tất cả nhóm chính sách vừa qua với thị trường TPDN, tôi đánh giá cao các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm soát, phát triển thị trường TPDN không ngừng được bổ sung, hoàn thiện theo hướng ngày càng an toàn, lành mạnh và minh bạch. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế liên quan đến Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, cân nhắc, rà soát lại và có lộ trình phù hợp; tiến tới sửa Luật Chứng khoán năm 2019, cộng với việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2020 phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, câu chuyện trái phiếu xanh, cơ quan quản lý phải quan tâm phát triển hơn nữa thị trường này, vì trái phiếu xanh của Việt Nam hiện phát triển tương đối chậm so với quốc tế. Vì thế, thời gian tới, cần phải đa dạng hóa sản phẩm hơn nữa. Cùng với đó, phải nâng cao hạ tầng thông tin và dữ liệu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư… Đây là cách để chúng ta thu hút nguồn lực vào thị trường TPDN. Tấn Minh (ghi) ÔNG TRẦN TRƯƠNG MẠNH HIẾU - TRƯỞNG PHÒNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM: Thị trường minh bạch, niềm tin của nhà đầu tư quay lại Vấn đề cốt lõi của thị trường TPDN thời gian trước là niềm tin của nhà đầu tư. Do có nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, sử dụng tiền huy động từ TPDN sai mục đích và mất khả năng trả nợ, nên làm nhà đầu tư mất lòng tin vào thị trường này. Thị trường này vận hành trên cơ sở niềm tin, khi một lô trái phiếu đáo hạn, công ty có thể huy động lại lượng vốn này bằng cách phát hành một lô trái phiếu mới. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư không có lòng tin, các doanh nghiệp sẽ khó huy động vốn bù lại dòng tiền này và khi đó sẽ có những vấn đề xuất hiện ở nguồn vốn và ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Thực tế, điều này đã xảy ra trong giai đoạn cuối 2022 và đầu 2023. Hiện tại, thị trường TPDN đã được minh bạch rất nhiều khi được Chính phủ can thiệp, khung pháp lý rõ ràng và có hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu. Điều này giúp niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay lại. Hồng Quyên (ghi)