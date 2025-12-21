Ô nhiễm không khí thúc đẩy yêu cầu chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Ô nhiễm không khí gia tăng trong bối cảnh rét đậm, rét hại xuất hiện dồn dập mùa đông năm nay đang đặt ra thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Thực tiễn này cho thấy yêu cầu ứng phó không thể dừng ở các giải pháp tình thế, mà cần gắn với chuyển đổi xanh, từ mô hình năng lượng, giao thông đến sản xuất và lối sống, nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Mùa đông năm nay ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường, trong đó các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện kèm theo ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Tình trạng này tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương đều nhấn mạnh yêu cầu chủ động ứng phó rét đậm, rét hại ngay từ sớm. Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến khí tượng, bảo đảm thông tin dự báo được truyền tải kịp thời tới người dân; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là tại trường học, khu dân cư và vùng núi cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương chủ động phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; gia cố chuồng trại, dự trữ vật tư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét kéo dài. Tuy nhiên, rét đậm không chỉ là hiện tượng thời tiết ngắn hạn mà còn phản ánh rõ tác động của biến đổi khí hậu, khiến thời tiết ngày càng thất thường và gia tăng ô nhiễm không khí trong mùa đông.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu ứng phó thiên tai gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan, tạo sức ép lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội và an sinh.

Trong bối cảnh đó, cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang thúc đẩy Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Những chuyển dịch này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong khi thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, yêu cầu đặt ra là các chính sách ứng phó phải được chuẩn bị sớm, triển khai linh hoạt và sát thực tiễn. Đồng thời, cần phát huy vai trò chủ động của cộng đồng trong nâng cao nhận thức và thực hành các biện pháp thích ứng, góp phần xây dựng năng lực chống chịu trước thiên tai, hướng tới phát triển bền vững lâu dài./.