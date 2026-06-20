Phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển bứt phá

Sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

Ngày 7/4/2026, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết và sứ mệnh phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP. Hà Nội, bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Đức Thanh

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước thể hiện niềm tin son sắt rằng, với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Tinh thần phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng cũng được thể hiện rõ trong phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Từng “tế bào” đều phải khỏe mạnh Cho rằng nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi từng “tế bào” của nó khỏe mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tăng trưởng phải được hình thành trong từng mắt xích của nền kinh tế, từ từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng cơ sở sản xuất, từng doanh nghiệp. Mỗi cơ chế, chính sách, mỗi dự án hạ tầng, mỗi dòng vốn đều phải hướng đến việc kích hoạt năng lực và khát vọng phát triển trong dân, biến cơ hội tiềm năng thành thực tế tăng trưởng và biến niềm tin thành động lực phát triển lâu dài cho đất nước, cho nền kinh tế. Khi nội lực trong dân được khơi thông, được kết nối với nguồn lực nhà nước, hạ tầng, thị trường, công nghệ, đào tạo, tín dụng, quy hoạch phát triển, thì nền kinh tế sẽ có một nền móng nội lực vững chắc cho tăng trưởng một cách ổn định, bền vững. “Tiếp sức” cho từng “tế bào” khỏe mạnh để có nền móng nội lực bền vững, chính sách an sinh xã hội được triển khai toàn diện, nhất quán với mức chi cao (17% tổng chi ngân sách) để “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính phủ đã hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, phát triển mạnh nhà ở xã hội. Phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2026, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028; hoàn thành 248 trường liên cấp tại các xã biên giới. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm nhanh (chỉ còn 1,3%), khẳng định ưu tiên xuyên suốt của Nhà nước đối với con người, đặc biệt là người yếu thế và công bằng xã hội. Trong giáo dục và y tế, nhiều chủ trương có ý nghĩa lâu dài được triển khai, từ miễn, hỗ trợ học phí bậc phổ thông, xây dựng thêm nhiều trường học, tăng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới, đến việc củng cố hệ thống y tế, vừa giải quyết các tồn đọng kéo dài, vừa chuẩn bị nền tảng cho nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện. Theo lộ trình quy định tại Luật Phòng bệnh, năm 2026 sẽ là giai đoạn trọng tâm triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều đã ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Đánh giá quốc tế về chỉ số phát triển con người của Việt Nam đang tiếp tục cải thiện, chỉ số hạnh phúc năm 2025 tăng mạnh 37 bậc, từ xếp hạng 83 vào năm 2020, lên hạng 46 vào năm 2025.

Theo Thủ tướng, tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước đã được Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ. Trên nền tảng đó, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước không chỉ tiếp tục phát triển, mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập, mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng, mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Khẳng định “mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 - 2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước”, người đứng đầu Chính phủ hứa: “Trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy vẻ vang, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân”, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thủ tướng cũng bày tỏ: “Tôi ý thức sâu sắc rằng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết”.

Kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân cũng là điều được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong phát biểu nhậm chức, khi tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết: “Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Có thể thấy, thông điệp xuyên suốt được các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội khẳng định đều có một điểm chung là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và là động lực của quá trình phát triển. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy và phát huy cao nhất, đó sẽ là nguồn lực to lớn để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược và vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Càng khó khăn, càng trui rèn ý chí

Năm 2026 là năm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030, là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Nhìn lại chặng đường vừa đi qua, có nhiều điều để lạc quan về chặng đường đang đi tới. Giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế. Lạm phát giai đoạn này duy trì dưới 3,6% (riêng năm 2025 khoảng 3,3%); các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công và bội chi ngân sách duy trì trong ngưỡng an toàn, củng cố ổn định trung hạn. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 514 tỷ USD (năm 2025); GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao, hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Dù vậy, các con số trên được nhận diện là chủ yếu phản ánh sự ổn định và mở rộng quy mô; trong khi thách thức lớn của giai đoạn tới là phải tạo ra đột phá không chỉ ở tốc độ, mà còn cả chất lượng tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn, nhanh hơn và quyết liệt hơn về thể chế, về mô hình tăng trưởng, về chất lượng quản trị quốc gia, về năng lực phản ứng chính sách, về kỷ luật thực thi và nâng cao mức sống của nhân dân.

Lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia (Trong ảnh: Khối nông dân Việt Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Ảnh: Đức Thanh

Vẫn một tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, người đứng đầu Đảng và Nhà nước chỉ rõ, giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (2026 - 2031) là giai đoạn bản lề, có tính quyết định việc bứt phá trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trình độ tiên tiến, hoặc sẽ lặp lại bài học mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình khi nhiều điểm nghẽn có tính cấu trúc trong mô hình phát triển và quản trị quốc gia dần bộc lộ. Lịch sử cho thấy, trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở thiếu đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành chuyển biến phát triển cụ thể. Bởi vậy, phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động.

Càng thách thức, càng trui rèn ý chí. Vào lúc này, nhịp điệu hối hả của hành động, hành động và hành động của cả bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đã lan rộng khắp mọi miền đất nước mà mọi người dân đều có thể cảm nhận được.

Để không mắc kẹt giữa cũ và mới, có thể đất nước sẽ còn phải bước qua những làn sóng đổi thay, ví như cảnh bãi biển biến thành nương dâu, màu xanh của nước thay bằng màu xanh của lá. Với nỗ lực rất cao của các lãnh đạo đất nước, sức mạnh của toàn dân tộc chắc chắn được hiệu triệu khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần quả quyết rằng: Đảm bảo mỗi chủ trương, chính sách phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: “Mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai phát triển lâu dài của dân tộc”.