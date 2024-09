Quỹ Citi hỗ trợ 80.000 USD khắc phục hậu quả bão Yagi tại Việt Nam

(TBTCO) - Trước những thiệt hại nghiêm trọng do siêu bão Yagi gây ra, Quỹ Citi đã cam kết tài trợ 80.000 USD cho Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc Hoa Kỳ (UNICEF USA) để hỗ trợ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc Việt Nam (UNICEF Việt Nam) trong việc triển khai hàng loạt các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai.

Nhiều tổ chức đã thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi tại Việt Nam. Ảnh tư liệu

Siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong suốt 30 năm qua, đã gây ra các trận lũ lớn và sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng chưa từng có. Thông qua khoản tài trợ cho UNICEF, Quỹ Citi mong muốn giúp các gia đình bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ thiết yếu.

UNICEF đang cung cấp những nhu cầu cấp bách về nước sạch và vệ sinh môi trường, thực phẩm dinh dưỡng và dịch vụ y tế, hỗ trợ giáo dục khẩn cấp cũng như hỗ trợ lâu dài cho các chính quyền các địa phương ứng phó với thảm họa này.

Ông Yibin Chu - Giám đốc Chương trình Cộng đồng phụ trách Nhật Bản, Bắc Á, Úc và Nam Á của Quỹ Citi chia sẻ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi. Khoản tài trợ của Quỹ Citi cho UNICEF thể hiện cam kết của chúng tôi trong nỗ lực hỗ trợ đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa nhân đạo".

Ông Ramachandran A.S - Tổng Giám đốc Citi Việt Nam cũng cho biết thêm: “Chúng tôi vô cùng đau lòng trước những mất mát to lớn và mức độ tàn phá khốc liệt mà bão Yagi đã gây ra cho khu vực miền Bắc Việt Nam. Những hậu quả rất nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những mất mát về sinh mạng đã chạm đến trái tim tất cả chúng tôi. UNICEF có bề dày kinh nghiệm trong việc ứng phó với khủng hoảng thiên tai và chúng tôi tự hào được góp phần hỗ trợ nỗ lực này" - ông Ramachandran A.S nói./.