(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ và việc khám sức khỏe đối với người lái xe. Thông tư có một số điểm mới như: không bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn; giấy khám sức khoẻ có giá trị sử dụng 1 năm thay vì 6 tháng như hiện nay...

Giấy khám sức khoẻ của người lái xe có giá trị sử dụng 1 năm thay vì 6 tháng như hiện nay. Ảnh tư liệu

Cụ thể, đây là Thông tư 36/2024/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, do các quy định hướng dẫn Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có những điểm mới, như thay đổi phân hạng giấy phép lái xe, thêm đối tượng là người điều khiển xe máy chuyên dùng, do đó Bộ Y tế phải xây dựng lại tiêu chuẩn sức khỏe cho phù hợp.

Thông tư 36/2024/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng theo 3 nhóm, gồm:

Nhóm 1: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng;

Nhóm 2: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng A và B;

Nhóm 3: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Quy định hiện nay là nhóm 1 dành cho người lái xe hạng A1; nhóm 2 dành cho người lái xe hạng B1 và nhóm 3 dành cho người lái xe các hạng: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE.

Theo Thông tư 36/2024/TT-BYT,người có giấy phép lái xe đã được cấp trước ngày 1/1/2025 nếu có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ hạng A1 sang giấy phép lái xe hạng A thì áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe Nhóm 1 để khám sức khỏe.

Đối với người khuyết tật đề nghị cấp giấy phép lái xe hạng A1 hoặc cấp giấy phép lái xe hạng B không phải khám chuyên khoa cơ xương khớp.

Về xét nghiệm ma tuý và nồng độ cồn khi khám sức khoẻ cấp đổi giấy phép lái xe, Thông tư mới không bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn 100%, mà chỉ yêu cầu xét nghiệm nồng độ 5 loại ma tuý. Việc xét nghiệm nồng độ cồn khi có chỉ định của bác sĩ nghi ngờ.

Việc khám sức khoẻ định kỳ với người hành nghề lái xe ô tô, yêu cầu bắt buộc xét nghiệm cả nồng độ cồn và ma tuý (5 loại ma tuý thay cho 4 loại như quy định hiện hành).

Một điểm mới đáng lưu ý nữa ở Thông tư 36/2024/TT-BYT là quy định về cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng. Cấu trúc dữ liệu kết quả khám sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng gồm: phần hành chính; tên cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe; ngày khám sức khỏe; kết quả xét nghiệm ma túy; kết luận về tình trạng sức khỏe.

Thông tư 36/2024/TT-BYT cũng quy định Giấy khám sức khỏe lái xe có giá trị sử dụng trong 1 năm thay 6 tháng như hiện nay. Thông tư mới cũng bỏ quy định về khám thai sản, vì ít liên quan sức khoẻ lái xe.