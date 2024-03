(TBTCO) - Cổ phiếu SFI của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (sàn HOSE) vừa có giai đoạn tăng giá mãnh liệt. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đều sụt giảm và kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến cũng sẽ đi lùi so với thực hiện năm 2023.

Cổ phiếu SFI tăng bất chấp lợi nhuận giảm

Cổ phiếu SFI là một trong những hiện tượng của sàn chứng khoán giai đoạn gần đây, với diễn biến giá cổ phiếu tăng “bốc đầu” chỉ trong một thời gian ngắn, bất kể kết quả kinh doanh năm 2023 sụt giảm, cộng thêm kế hoạch năm 2024 dự kiến cũng sẽ đi xuống.

Cuối tháng 2/2024, cổ phiếu SFI mới chỉ ở mặt bằng giá dưới 32.000 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó tăng tốc rất nhanh và hiện đã lên mức 37.000 đồng/cổ phiếu. Tốc độ tăng giá của SFI theo đó đạt tới khoảng trên 15,6%, nhanh hơn khá nhiều so với tốc độ tăng giá chung của thị trường. Trong thời gian này, chỉ số VN-Index chỉ tăng khoảng hơn 2,6%.

Bức tranh tăng nóng của cổ phiếu SFI khá trái ngược nếu so sánh với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.

SAFI là một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực các dịch vụ vận tải và đại lý vận tải.

Quý IV/2023, doanh thu hợp nhất của SAFI đạt 269 tỷ đồng, chỉ bằng 58% so với quý IV/2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý IV/2024 đạt 15,6 tỷ đồng, bằng 59% cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu hợp nhất năm 2023 của SAFI sau kiểm toán là hơn 1.017 tỷ đồng, đạt 59% tương đương giảm 706 tỷ so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Công ty này cho biết, lý do giảm doanh thu là do giá cước vận chuyên hàng hóa giảm và nhu cầu vận chuyên hàng hoá giảm, đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

SFI: Cổ phiếu tăng “bốc đầu” và diễn biến ngược về kinh doanh. Ảnh: T.L

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023 sau kiểm toán đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng thêm 2,2 tỷ đồng so với trước kiểm toán là do ghi nhận lại lợi nhuận tăng từ công ty liên doanh liên kết. Mặc dù vậy, mức lợi nhuận trên vẫn giảm 116 tỷ đồng so với năm 2022. Sự sụt giảm này do lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh chính trong kỳ giảm 65 tỷ đồng (chủ yếu là dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường không và đường bộ) và doanh thu tài chính giảm 82 tỷ đồng do giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VSC của Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam.

Ngoài diễn biến kinh doanh thực tế năm 2023 sụt giảm, các kế hoạch năm 2024 dự kiến của SAFI cũng tỏ ra khá khiêm tốn và thận trọng. Theo đó, nếu như các mục tiêu kinh doanh diễn ra theo kế hoạch, các chỉ số kinh doanh năm 2024 của công ty ngành vận tải biển này sẽ còn tiếp tục đi xuống.

Dự kiến, SAFI sẽ họp cổ đông vào 22/3 tại trụ ở công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến sẽ được hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp sắp tới, doanh thu năm 2024 dự kiến chỉ là 950 tỷ đồng, giảm 6,6% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 60 tỷ đồng, giảm 38,6% so với thực hiện năm 2023. Cổ tức cũng được hội đồng quản trị đề xuất mức giảm từ 20% năm 2023 xuống chỉ còn 15% trong năm 2024.

Lướt qua bức tranh tài chính

Trong năm 2022, nhu cầu thúc đẩy lưu thông hàng hóa nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu dịch vụ vận tải tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm và bắt đầu suy giảm dẫn trong 6 tháng cuối năm 2022 do sự suy thoái và lạm phát tăng cao trên toàn cầu dẫn đến nhu cầu giảm dần.

Giá cước và nhu cầu vận tải đều giảm ảnh hưởng đến kinh doanh của SAFI. Ảnh: T.L

Trong năm 2023, tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có sự cải thiện trở lại đẫn đến các chỉ tiêu trên kết quả kinh doanh năm 2023 của SAFI giảm mạnh sơ với cùng kỳ năm trước. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và tận dụng các thế mạnh của mình, công ty này cũng đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang nhập khẩu và cung cấp hàng hóa thương mại.

Về quy mô doanh nghiệp, SAFI hiện có vốn chủ sở hữu 735 tỷ đồng. Bức tranh tài chính của SAFI năm 2023 cho thấy, quy mô nợ phải trả và các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2023 đều giảm so với 1 năm trước. Thông thường, các con số này giảm thể hiện những yếu tố tích cực hơn về mặt tài chính, nhưng với SAFI, các chỉ số này giảm kèm theo sự sụt giảm về doanh thu đơn thuần chỉ là sự thu hẹp trong các hoạt động kinh doanh nói chung của toàn bộ doanh nghiệp.

So sánh về tốc độ sụt giảm của các chỉ tiêu trên, doanh hợp nhất năm 2023 đạt 1.017 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước. Trong khi đó, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 156 tỷ đồng, 29% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 146 tỷ đồng, giảm 50,8%.