42 thông báo SPS được ban hành trong nửa đầu tháng 11

Theo tổng hợp của Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 1-15/11/2026, các thành viên WTO đã đăng tải 42 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Trong đó, có 24 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 18 thông báo đã có hiệu lực.

Nội dung các thông báo khá đa dạng, liên quan đến tiêu chuẩn đối với thực phẩm, giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRL), phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm mới, kiểm dịch thực vật và các yêu cầu đối với vật liệu tiếp xúc với thực phẩm.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) có 3 thông báo liên quan đến sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ sơ sinh và vật liệu nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm.

Cụ thể, ngày 13/11/2026, EU đăng thông báo số G/SPS/N/EU/990 về dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 2073/2005, bổ sung tiêu chí an toàn thực phẩm đối với độc tố cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra trong sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ sơ sinh, sản phẩm dinh dưỡng công thức tiếp theo dành cho trẻ nhỏ và thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Theo dự thảo, giới hạn cereulide được đề xuất ở mức 0,1 µg/kg đối với sản phẩm dạng khô và 0,0125 µg/L đối với sản phẩm dạng lỏng dùng ngay. Thời hạn tiếp nhận góp ý đến ngày 12/1/2027.

Trước đó, ngày 10/11/2026, EU cũng đăng thông báo G/SPS/N/EU/988 về dự thảo sửa đổi Quy định ủy quyền (EU) 2016/127 liên quan đến mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Dự thảo quy định mức MRL từ 0,001-0,008 mg/kg đối với 16 hoạt chất, trong đó có cadusafos, carbofuran, fipronil và oxamyl; đồng thời quy định mức 0,003 mg/kg đối với các hoạt chất không được sử dụng. Thời hạn góp ý là ngày 9/1/2027.

Một quy định khác của EU Thông báo số G/SPS/N/EU/940/Add.1 ngày 03/11/2026 ban hành Quy định (EU) 2026/2376 sửa đổi Quy định (EU) 2022/1616 về vật liệu, đồ dùng bằng nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm, trong đó yêu cầu tuyên bố tuân thủ ở các khâu lưu thông; hàng nhập khẩu là nhựa PET tái chế và sản phẩm từ PET tái chế phải xuất trình tuyên bố tuân thủ khi thông quan. Quy định có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.

Cà phê Việt có lợi thế trước sức ép tiêu chuẩn mới từ thị trường châu Âu. Ảnh: An Thư

Không chỉ EU, Cộng đồng Đông Phi và Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a đăng 15 thông báo liên quan đến tiêu chuẩn đối với thịt, sản phẩm thịt, ngũ cốc, sản phẩm ngũ cốc và đồ uống.

Trong đó, 12 thông báo từ G/SPS/N/BDI/124/Add.1 đến G/SPS/N/BDI/128/Add.1 và từ G/SPS/N/BDI/133/Add.1 đến G/SPS/N/BDI/139/Add.1, đăng trong hai ngày 10-11/11/2026, thông báo việc Hội đồng Bộ trưởng Cộng đồng Đông Phi đã thông qua 12 Tiêu chuẩn Đông Phi đối với thịt gia cầm đã làm sạch, thịt bò muối đóng hộp, phân hạng và pha lóc thịt bò, nước dùng thịt, thịt chế biến, bột gạo, hạt và bột lúa mạch đen, hạt và bột diêm mạch (quinoa), bột thô lúa mì và sản phẩm ngô xay. Các tiêu chuẩn được thông qua ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, Tanzania đăng 3 thông báo dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với bột nhão chà là, quả đông lạnh và nước giải khát không ga, không đường. Nội dung dự thảo quy định các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn Codex. Thời hạn góp ý đến ngày 9/1/2027.

Tại Hàn Quốc, 3 thông báo dự thảo tập trung vào thực phẩm chức năng, nguyên liệu thực phẩm mới và phụ gia thực phẩm. Trong đó, hai thông báo G/SPS/N/KOR/853 và G/SPS/N/KOR/854 ngày 4/11/2026 đề xuất sửa đổi Tiêu chuẩn và Quy chuẩn đối với thực phẩm chức năng.

Dự thảo bổ sung 3 nguyên liệu mới gồm canxi L-methylfolate, magie citrat và sắt (II) citrat; bãi bỏ mức giới hạn trên của lượng sử dụng hằng ngày đối với lợi khuẩn (probiotics). Đồng thời, nguyên liệu chức năng khi sử dụng làm nguyên liệu khác chỉ được sử dụng dưới 30% lượng sử dụng hằng ngày. Một số lưu ý khi sử dụng chiết xuất trà xanh, dầu gan cá mập chứa alkoxyglycerol và theanine cũng được sửa đổi. Thời hạn góp ý đến ngày 3/1/2027.

Thông báo còn lại số G/SPS/N/KOR/855 ngày 6/11/2026, đề xuất sửa đổi quy định công nhận tiêu chuẩn và quy cách tạm thời đối với nguyên liệu thực phẩm mới, phụ gia thực phẩm và chế phẩm diệt khuẩn, khử trùng dùng cho dụng cụ, vật chứa và bao bì, trong đó cập nhật lệ phí, thời hạn xử lý hồ sơ và mở rộng phạm vi nội dung được phép thay đổi. Thời hạn góp ý đến ngày 5/1/2027.

Canada cũng đăng 5 thông báo dự thảo liên quan đến thành phần bổ sung, phụ gia thực phẩm và enzyme thực phẩm.

Đáng chú ý, hai thông báo G/SPS/N/CAN/1651 và G/SPS/N/CAN/1652 ngày 2/11/2026 đề xuất sửa đổi danh mục các thành phần bổ sung được phép sử dụng đối với vitamin B6 và selen. Các nội dung điều chỉnh tập trung vào lượng tối đa và yêu cầu ghi cảnh báo trên nhãn, trên cơ sở ý kiến khoa học cập nhật của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về mức giới hạn hấp thụ tối đa có thể chấp nhận được (UL). Thời hạn góp ý đến ngày 20/1/2027.

Ba thông báo còn lại đề xuất cho phép sử dụng chất cô lập cellulose từ trái cây và rau củ, enzyme nuclease P1 và 3-phytase, silicon dioxide làm chất chống vón cục trong hỗn hợp dinh dưỡng dùng cho sữa công thức trẻ sơ sinh. Đồng thời, Canada đề xuất không tiếp tục cho phép sử dụng chloropentafluoroethane và octafluorocyclobutane làm phụ gia thực phẩm. Thời hạn góp ý đối với các nội dung này là ngày 12/1/2027 và 27/1/2027.

Siết quản lý thuốc bảo vệ thực vật, bổ sung yêu cầu kiểm dịch thực vật

Đối với lĩnh vực nông sản, thực vật, các thông báo của Brazil, New Zealand, Ấn Độ và Mexico có nhiều nội dung doanh nghiệp cần theo dõi.

Brazil đăng hai thông báo dự thảo G/SPS/N/BRA/2546 và G/SPS/N/BRA/2547 ngày 9/11/2026 về việc bổ sung hoạt chất T86 - Trichoderma yunnanense và sửa đổi chuyên khảo đối với hoạt chất Priestia megaterium trong danh mục hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm diệt sinh vật gây hại và chất bảo quản gỗ. Thời hạn góp ý đến ngày 8/1/2027.

Đồng thời, Brazil ban hành Thông tư số 1.699, được thông báo tại văn bản G/SPS/N/BRA/2550 ngày 13/11/2026, cập nhật yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vật liệu nhân giống cây hoa baby (Gypsophila spp.) nhập khẩu từ mọi nguồn gốc. Quy định loại bỏ hai loài dịch hại khỏi danh sách phải khai báo bổ sung đối với cây con và cành giâm, có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

Sản phẩm chuối xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: An Thư

Tại New Zealand, thông báo G/SPS/N/NZL/787/Add.1 ngày 10/11/2026 công bố việc thông qua Tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu (IHS) 155.02.06 đối với cây trồng dùng để nhân giống...

Trong khi đó, Ấn Độ đăng hai thông báo dự thảo liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trà và thành phần sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Cụ thể, thông báo G/SPS/N/IND/359 ngày 6/11/2026 đề xuất bổ sung giới hạn dư lượng tối đa đối với hai hoạt chất Acetamiprid ở mức 20 mg/kg và Imidacloprid ở mức 50 mg/kg trong trà.

Thông báo G/SPS/N/IND/360 cùng ngày đề xuất quy định không được bổ sung sucrose và fructose vào các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Cả hai dự thảo đều có thời hạn góp ý đến ngày 5/1/2027.

Đáng chú ý, Mexico đề xuất cấm 73 hoạt chất bảo vệ thực vật trên lãnh thổ nước này, bổ sung 38 hoạt chất so với Nghị định ngày 4/9/2025. Danh mục có các hoạt chất như carbaryl, dicofol, methiocarb, triadimenol và vinclozolin.

Theo dự thảo được thông báo tại văn bản G/SPS/N/MEX/479 ngày 9/11/2026, đối với 38 hoạt chất bổ sung, giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu còn hiệu lực chỉ được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực; hoạt động sản xuất, phối trộn, đóng gói được thực hiện trong 60 ngày. Sản phẩm tồn kho được phép kinh doanh, phân phối và sử dụng tối đa một năm. Sau thời hạn này, sản phẩm chưa tiêu thụ phải được chuyển đi xử lý cuối cùng hoặc thiêu hủy trong vòng 6 tháng. Thời hạn góp ý dự thảo đến ngày 8/1/2027.

Doanh nghiệp cần theo dõi sát thời hạn góp ý và hiệu lực

Ngoài các thị trường trên, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những điều chỉnh liên quan đến thực phẩm biến đổi gen và sản phẩm chế biến từ quả.

Thụy Sĩ đăng thông báo G/SPS/N/CHE/77/Add.4 ngày 13/11/2026 về dự thảo sửa đổi quy định đối với thực phẩm biến đổi gen. Dự thảo bổ sung 36 enzyme được sản xuất từ vi sinh vật biến đổi gen và riboflavin được sản xuất bằng chủng Bacillus subtilis biến đổi gen vào danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm. Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2/2027, thời hạn góp ý đến ngày 14/1/2027.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, dự thảo Thông tư được thông báo theo văn bản G/SPS/N/TUR/165 ngày 4/11/2026 quy định đối với mứt quả, thạch quả, mứt quả nghiền và hạt dẻ nghiền có bổ sung chất tạo ngọt.

Dự thảo quy định lượng quả tối thiểu trong mứt quả là 450 g/1.000 g sản phẩm, đối với mứt quả đặc biệt là 500 g/1.000 g. Hàm lượng chất khô hòa tan tối thiểu phải đạt 60%. Nhãn sản phẩm phải thể hiện nội dung “được chế biến từ … g quả trong 100 g sản phẩm” theo điều kiện quy định. Sản phẩm có hàm lượng chất khô hòa tan giảm tối thiểu 25% được ghi là “ít đường”.

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm đã hoạt động trước ngày công bố Thông tư phải tuân thủ quy định chậm nhất ngày 31/12/2027. Sản phẩm đáp ứng quy định cũ, được đưa ra thị trường trước thời điểm này, vẫn được phép lưu hành đến hết thời hạn sử dụng. Thời hạn góp ý dự thảo là ngày 3/1/2027.