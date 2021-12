Số hóa giúp doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng, nâng cao tính cạnh tranh

(TBTCO) - Nhìn lại năm 2021, có thể thấy một năm đầy khó khăn do dịch bệnh nhưng thị trường bảo hiểm, đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Kết quả đạt được cho thấy nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là quá trình đẩy mạnh số hóa đã giúp doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh, thay đổi cách thức tương tác, phục vụ khách hàng, giúp duy trì doanh thu, thị phần trong bối cảnh dịch bệnh.

Gắn kết công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ

Sau nhiều nỗ lực gắn kết công nghệ trong nâng cao chất lượng dịch vụ, đến nay, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như: Prudential Việt Nam, Manulife Việt Nam, AIA Việt Nam, Generali Việt Nam, FWD Việt Nam… đã có thể số hóa từ quy trình bán sản phẩm đến tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm, đặc biệt là quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trên hệ thống trực tuyến với thủ tục nhanh gọn, chính xác…

Số hóa giúp Prudential Việt Nam phục vụ khách hàng tốt nhất trong giai đoạn dịch bệnh.

Điển hình như Prudential Việt Nam, doanh nghiệp này liên tiếp giới thiệu ra thị trường các giải pháp bảo hiểm trực tuyến đáp ứng nhu cầu được bảo vệ từ xa, ngay lập tức của khách hàng. Sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-Bảo vệ 24/7 là một trong những giải pháp số hóa của Prudential Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, giúp họ dễ dàng tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm chi phí thấp.

Tại Prudential Việt Nam tất cả các quy trình từ tư vấn, thẩm định, đến chi trả bảo hiểm đều được đưa lên nền tảng trực tuyến để đảm bảo mọi trải nghiệm của khách hàng được an toàn và xuyên suốt, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh. Theo doanh nghiệp này thống kê, gần như 100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và hơn 70% yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nộp trực tuyến.

Prudential Việt Nam cũng triển khai dịch vụ khám sức khỏe thẩm định trực tuyến, giúp khách hàng kết nối trực tiếp với bác sĩ để thực hiện khám sức khỏe thẩm định mà không cần đến bệnh viện, phòng khám liên kết với Prudential. Ngoài ra, công ty cũng ra mắt 2 tính năng mới giúp khách hàng cập nhật nhanh chóng tiến trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm và định danh điện tử (eKYC).

Một tên tuổi khác là FWD Việt Nam, doanh nghiệp này đã số hóa hoàn toàn các trải nghiệm của khách hàng, từ khâu phân tích nhu cầu, tư vấn, minh họa hợp đồng, nộp hồ sơ, theo dõi và phát hành hợp đồng đến bồi thường bảo hiểm. FWD Việt Nam cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam thay thế hợp đồng giấy bằng hợp đồng bảo hiểm điện tử đến 100% khách hàng.

FWD Việt Nam cũng tiên phong triển khai trợ lý công nghệ mới có tên gọi “Kooki” được phát triển trên nền tảng công nghệ FPT.AI, có khả năng thực hiện các cuộc gọi tự động đến khách hàng, tương tác tự động hai chiều để trao đổi và cập nhật đến khách hàng các thông tin về hợp đồng bảo hiểm và phí bảo hiểm như: thời gian thanh toán, hình thức thanh toán, xác nhận tình trạng thanh toán…

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã khiến các giao dịch trực tiếp bị gián đoạn. Theo đó, các giải pháp số hóa như ePayment, eClaims, ePos, eContract, ManulifeMove và ManuConnect (Hợp đồng của tôi) đã giúp khách hàng của Manulife và đội ngũ tư vấn viên kết nối một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Manulife Việt Nam cũng tiên phong ra mắt MaxX D, một ứng dụng trên điện thoại di động đồng thời là giải pháp số hóa toàn diện đóng vai trò như một trợ lý ảo cho các đại lý. Ngoài mục đích hỗ trợ đại lý trong việc quản lí những hoạt động hàng ngày, MaxX D được thiết kế để chuyển đổi cách thức làm việc của hơn 57.000 đại lý của Manulife Việt Nam, giúp họ nâng cao năng suất làm việc cũng như hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng.

Tăng trưởng ổn định trong bối cảnh dịch bệnh

Ông Sang Lee, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ: “Tôi đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đã chín muồi để thực hiện quá trình chuyển đổi và điều này cũng cho thấy tiềm năng chinh phục được những thách thức lớn hơn, chẳng hạn như việc thu hẹp nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng. Chúng ta nên khai thác khả năng số hóa để cải thiện tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ. Giải pháp số hóa MaxX D là một phần trong những nỗ lực không ngừng của Manulife Việt Nam nhằm mang lại thay đổi có ý nghĩa cho đội ngũ đại lý, khách hàng, cộng đồng, cũng như ngành bảo hiểm nhân thọ”.

Đại diện FWD Việt Nam nhấn mạnh: “FWD tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên triển khai trợ lý công nghệ sử dụng nền tảng FPT.AI trong hoạt động tổng đài dịch vụ khách hàng. Những công nghệ hiện đại mà FWD đang triển khai không chỉ mang đến khách hàng những trải nghiệm bảo hiểm số hóa, thuận tiện mà qua đó còn cho thấy việc FWD luôn tiên phong chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang từng bước thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Theo báo cáo số liệu ước tính, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 215.954 tỷ đồng, tăng 16,13% so với năm 2020, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 50.685 tỷ đồng, tăng 3,93% so với năm 2020; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 156.124 tỷ đồng, tăng 22,19% so với năm 2020.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh bảo hiểm đã giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa các kênh tương tác với khách hàng, giúp tăng trưởng ổn định trong bối cảnh dịch bệnh và được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín.

Mới đây, tại hội nghị thường niên Shopee Brands & Partners Conference 2021, Prudential Việt Nam được vinh danh là nhà bán hàng xuất sắc với giải thưởng 2020 Tech Savvy Performer cùng sản phẩm bảo hiểm trực tuyến PRU-Bảo Vệ 24/7.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, công ty đã đạt được nhiều giải thưởng về công nghệ số và sáng tạo công nghệ như giải thưởng "Công ty bảo hiểm số hóa hàng đầu Việt Nam", "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" hay giải thưởng "Công nghệ và ứng dụng đa kênh" - "Digital & Omnichannel Technology Award" ở quy mô châu Á - Thái Bình Dương.

Các chuyên gia trong ngành bảo hiểm nhận định, dịch Covid-19 như một cú hích buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải đầu tư nhiều hơn nữa vào công nghệ. Đó không chỉ là đòi hỏi sống còn, mà còn là cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.