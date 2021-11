Tăng 417 ca so với ngày trước đó, TP. Hồ Chí Minh tăng cao nhất

Covid-19 ngày 22/11:

(TBTCO) - Tính từ 16 giờ ngày 21/11 đến 16 giờ ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, tăng 417 ca so với ngày trước đó. TP. Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất.

Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 34.000 học sinh lớp 8, 9.

TP. Hồ Chí Minh được ghi nhận là nơi có số ca tăng cao nhất trong ngày, với 1.547 ca, tăng 282 ca so với ngày hôm qua. Sau đó đến Cần Thơ (tăng 194 ca), Tây Ninh (tăng 154 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bà Rịa - Vũng Tàu (giảm 142 ca), Kiên Giang (giảm 140 ca), Bình Thuận (giảm 123 ca).

Trong số các ca nhiễm mới, có 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (trong đó có 5.647 ca trong cộng đồng).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.858 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.210 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cả nước chỉ còn Yên Bái và Bắc Kạn không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (457.919 ca), Bình Dương (248.708 ca), Đồng Nai (82.814 ca), Long An (37.409 ca), Tiền Giang (23.944 ca).

Trong ngày 22/11, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 4.776 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 910.276 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca.

Từ 17 giờ 30 ngày 21/11 đến 17 giờ 30 ngày 22/11 ghi nhận 190 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (109 ca, gồm: 50 ca ghi nhận ngày 21/11 và 59 ca ghi nhận ngày 22/11), An Giang (20 ca), Long An (8 ca), Bình Dương (7 ca), Tiền Giang (7 ca), Kiên Giang (7 ca), Cần Thơ (6 ca), Đồng Nai (4 ca), Bạc Liêu (4 ca), Sóc Trăng (3 ca), Gia Lai (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Đồng Tháp (2 ca), Vĩnh Long (2 ca), Bắc Giang (1 ca), Nghệ An (1 ca), Lâm Đồng (1 ca), Bình Thuận (1 ca), Bến Tre (1 ca), Hậu Giang (1 ca), Cà Mau (1 ca).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110 ca/ngày.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau:

TP. Hồ Chí Minh (1.547 ca), Bình Dương (688 ca), Tây Ninh (564 ca), Cần Thơ (535 ca), Đồng Nai (522 ca), Đồng Tháp (507 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (399 ca), Sóc Trăng (398 ca), Bạc Liêu (388 ca), Bình Thuận (370 ca), Bến Tre (312 ca), Vĩnh Long (307 ca), Bình Phước (277 ca), Hà Nội (260 ca), An Giang (243 ca), Cà Mau (242 ca), Kiên Giang (221 ca), Trà Vinh (202 ca), Hậu Giang (194 ca), Bắc Ninh (181 ca), Khánh Hòa (168 ca), Đắk Lắk (166 ca), Hà Giang (161 ca), Lâm Đồng (134 ca), Bình Định (116 ca), Thừa Thiên Huế (111 ca), Gia Lai (89 ca), Long An (85 ca), Quảng Nam (80 ca), Tiền Giang (77 ca), Nghệ An (70 ca), Đắk Nông (59 ca), Ninh Thuận (59 ca), Thanh Hóa (57 ca), Nam Định (52 ca), Quảng Ngãi (45 ca), Vĩnh Phúc (39 ca), Thái Bình (38 ca), Quảng Ninh (36 ca), Phú Yên (32 ca), Đà Nẵng (32 ca), Hà Tĩnh (30 ca), Tuyên Quang (29 ca), Điện Biên (28 ca), Quảng Trị (26 ca), Hà Nam (24), Hải Dương (17), Bắc Giang (16 ca), Hưng Yên (16 ca), Hòa Bình (11 ca), Kon Tum (11 ca), Phú Thọ (9), Hải Phòng (5 ca), Thái Nguyên (4 ca), Lào Cai (4 ca), Cao Bằng (3 ca), Sơn La (2 ca), Yên Bái (1 ca).