Tập đoàn T&T Group xuất sắc giành “cú đúp” giải thưởng tại APEA 2023

(TBTCO) - Trong khuôn khổ lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 do UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức, doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh bởi những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô. Cũng tại sự kiện, T&T Group đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo” của TP. Hà Nội.