Tháng 10/2023: Tiêu thụ ô tô giảm mạnh tới 31% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Chiều 13/11, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 10/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.369 xe, gần bằng tháng 9/2023 và giảm 31% so với tháng 10/2022.

Cụ thể, trong tổng số 25.369 xe được tiêu thụ trong tháng 10/2023, có 19.624 xe du lịch, 5.604 xe thương mại và 141 xe chuyên dụng.

Ford Ranger - dòng xe mạnh mẽ, cá tính được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: CTV

TOP 10 xe hơi bán chạy nhất tháng 10 năm 2023: dẫn đầu là Mazda CX-5: 2.195 xe; Hyundai Accent: 1.474 xe; Toyota Vios: 1.463 xe; Ford Ranger: 1.278 xe; Mitsubishi Xpander: 1.277 xe; Hyundai Tucson: 1.249 xe; Hyundai Creta: 1.235 xe; KIA Sonet: 1.152 xe; KIA Seltos: 1.091 xe; Hyundai Santa Fe: 919 xe.

Cũng theo VAMA, với kết quả tiêu thụ xe tháng 10 nêu trên, doanh số xe du lịch giảm 0,2%, xe thương mại tăng 1% và xe chuyên dụng giảm 14% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.414 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.955 xe, tăng 2% so với tháng 9.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2023 giảm 29% so với 2022. Xe ô tô du lịch giảm 32%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 60% so với năm 2022.