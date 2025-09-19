(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (“VIMICO”) tổ chức chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng mua Thạch cao nhân tạo sản xuất tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Kính mời quý khách hàng có nhu cầu mua Thạch cao nhân tạo đến nhận thông báo mời chào giá (“TBMCG”) và nộp Hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua Thạch cao nhân tạo VIMICO chào bán tại Phiên chào giá này:

- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Được phát miễn phí cho khách hàng quan tâm từ 08h00’ ngày 19/09/2025 đến 11h00’ ngày 25/09/2025 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật).

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với Giấy giới thiệu của tổ chức cử đại diện. Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh - VIMICO.

- Địa điểm phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thời điểm hết hạn nộp HSCG: Dự kiến 14h00’ ngày 25/09/2025.

- Thời điểm mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h30’ ngày 25/09/2025.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong Thông báo mời chào giá.

- Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333.

Ghi chú: Thời gian đóng/mở chào giá có thể thay đổi và được quy định cụ thể tại TBMCG nhưng sẽ không trước thời gian đóng/mở chào giá dự kiến nêu trên.