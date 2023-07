Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An

(TBTCO) - Sáng 25/7, tại thành phố Tân An, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Long An là địa phương đầu tiên của khu vực phía nam được phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Cùng tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong vùng; các đại biểu là doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Long An trong thời gian tới. Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Theo tỉnh Long An, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, tỉnh Long An đã tích cực lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua hơn 2 năm thực hiện, ngày 13/6/2023, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg. Tỉnh Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía nam được phê duyệt quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Long An sớm là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía nam. Nội dung Quy hoạch tỉnh đã nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển và mục tiêu của tỉnh đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch bố trí không gian phát triển và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đề ra các khâu đột phá để phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch tỉnh có nội dung thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phù hợp với Chiến lược phát triển của quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long; từ đó mở ra cơ hội phát triển mới, mang lại giá trị mới cho tỉnh Long An. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Long An. Tại Hội nghị, ngoài việc được thông tin nội dung của Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; các đại biểu sẽ có cơ hội tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ nắm bắt được thông tin về các chủ trương, chính sách của tỉnh; định hướng phát triển của tỉnh đồng thời tiếp cận được các dự án mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư để nắm thông tin. Tỉnh Long An sẽ tổ chức trao Quyết định chủ trương/Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư.

