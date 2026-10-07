Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
09:32 | 07/10/2026
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 40.000 mã số thuế đang được rà soát, phân loại và đối chiếu nhằm cập nhật đúng tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Đến nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 41.568 thông báo, thư mời làm việc đến người nộp thuế; tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03 đạt 56%.
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Bài 1: Hàng trăm nghìn mã số thuế cần được “làm sạch” và chuẩn hóa Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp tái gia nhập thị trường Bài cuối: Thước đo “sức khỏe” nền kinh tế, nền tảng của quản trị hiện đại

Đối chiếu hơn 40.000 mã số thuế

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được Thuế tỉnh Hà Tĩnh triển khai từ tháng 5/2026, tập trung vào các mã số thuế ở trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hơn 40.000 mã số thuế thuộc diện rà soát, có hơn 3.100 mã số thuế của tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hơn 3.200 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Hơn 34.000 mã số thuế còn lại thuộc nhóm cá nhân, hộ kinh doanh.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà từng hồ sơ để làm sạch mã số thuế
Công chức Thuế tỉnh Hà Tĩnh xuống địa bàn hỗ trợ người dân rà soát, làm sạch mã số thuế. Ảnh: THT

Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ triển khai và phân công danh sách đến từng phòng, đơn vị, công chức để rà soát. Quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở đối chiếu dữ liệu thuế với thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Với doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc chấm dứt tồn tại, cơ quan Thuế tiếp nhận thông tin để hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp đang hoạt động nhưng thực tế đã dừng, người nộp thuế được liên hệ, hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Các hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa có thông tin trên dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp tiếp tục được kiểm tra trước khi cập nhật trạng thái.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục, ảnh hưởng đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách. Vì vậy, chiến dịch được triển khai nhằm xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Gửi hơn 41.000 thông báo, thư mời

Bên cạnh xử lý dữ liệu, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn người nộp thuế thông qua Zalo OA, Fanpage, TikTok, báo chí, phát thanh - truyền hình và các kênh của cơ quan thuế.

Cụ thể, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 41.568 thông báo, thư mời làm việc đến người nộp thuế; phối hợp với Báo Hà Tĩnh thực hiện 3 phóng sự, chuyên đề về chiến dịch. Tại cơ sở, việc rà soát được kết hợp với xác minh địa chỉ, người đại diện và tình trạng pháp lý của từng trường hợp.

Theo số liệu đến ngày 8/9/2026, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03 tại Hà Tĩnh đạt 56%, cao hơn mức bình quân 36% của 34 Thuế tỉnh, thành phố. Đây là tỷ lệ xử lý trên danh sách trạng thái 03 được giao, không phải tỷ lệ hoàn tất đối với toàn bộ hơn 40.000 mã số thuế thuộc diện rà soát.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được Cục Thuế phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 8/5 - 31/12/2026. Mục tiêu của chiến dịch nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế; xử lý các trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký; đồng thời kiểm soát chặt các trường hợp phát sinh mới.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, kết quả đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý thuế. Hàng nghìn mã số thuế không còn hoạt động đã được xử lý, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch trên môi trường số.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc làm sạch mã số thuế được triển khai đồng thời trên nhiều khâu, từ rà soát dữ liệu, đối chiếu tình trạng pháp lý, xác định nghĩa vụ thuế đến hướng dẫn người nộp thuế và cập nhật thông tin trên hệ thống.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Hà Tĩnh và các Thuế cơ sở còn phối hợp cơ quan công an, chính quyền địa phương để xác định chính xác người nộp thuế cần rà soát; liên hệ người nộp thuế để mời đến làm thủ tục chấm dứt hoàn toàn hiệu lực mã số thuế./.

Văn Tuấn
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