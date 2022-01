Tòa nhà xanh nhất hành tinh Forest in the Sky giành giải Công trình Xanh châu Á

(TBTCO) - Ngày 19/1, tòa nhà Forest in the Sky thuộc quần thể Flamingo Đại Lải Resort vừa được vinh danh trong lễ trao giải Công trình Xanh châu Á (FuturArc Green Leadership Award) được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 2, Flamingo chinh phục giải thưởng uy tín này, sau cú đúp Giải thưởng kiến trúc châu Á và Giải thưởng Công trình Xanh châu Á mà công trình Bamboo Wings nhận được năm 2012.

FuturArc Green Leadership Award là giải thưởng được BCI Media Group tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những công trình sáng tạo và có trách nhiệm với môi trường sinh thái ở châu Á hoặc châu Úc. Giải thưởng này hướng đến đội ngũ trực tiếp tham gia mỗi dự án đã hoàn thành bao gồm: kiến trúc sư, chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu – những người đã cùng chung sức mở rộng giới hạn và định nghĩa của Công trình xanh.

Theo đó, công trình Forest in the Sky của chủ đầu tư Flamingo đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để đoạt giải Công trình Xanh châu Á. Đây là giải thưởng thứ 16 của công trình này nói riêng, trong tổng số hơn 300 giải thưởng của Tập đoàn Flamingo nói chung. Chiến thắng này một lần nữa tiếp tục khẳng định triết lý kiến trúc xanh tiên phong, độc đáo của Flamingo, góp phần đưa thương hiệu nghỉ dưỡng Việt vươn tầm quốc tế.

Phó Tổng giám đốc Flamingo Holding Group – ông Nguyễn Thượng Quân nhận giải Công trình Xanh châu Á cho công trình Forest in the Sky.

Thay mặt cho Tập đoàn Flamingo, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thượng Quân chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã lựa chọn kiến trúc xanh là con đường dài hạn, xuyên suốt tất cả các dự án của Flamingo. Chúng tôi mang theo khát vọng kiến tạo nên một môi trường sống hoàn hảo cho con người, nơi con người được sống hạnh phúc giữa thiên nhiên, đồng thời vẫn được tận hưởng các tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Giải thưởng lần này là sự động viên lớn, cổ vũ chúng tôi tiếp tục kiên trì với lý tưởng Xanh của mình”.

Được truyền cảm hứng từ vườn treo Babylon, tòa nhà Forest in the Sky mang hàng vạn cây xanh lên các tầng cao, tạo thành những khu vườn nhiệt đới lơ lửng giữa không trung.

Tọa lạc tại cửa ngõ Flamingo Đại Lải Resort, Forest in the Sky thừa hưởng trọn vẹn cảnh quan tự nhiên tươi đẹp của khu resort sinh thái rộng đến 123 ha và phong cảnh núi rừng Tam Đảo hùng vĩ xung quanh. Với kiến trúc độc đáo, tòa nhà hiện lên như một khu rừng nhiệt đới nổi bật giữa trời mây nhờ vào sự tiếp nối của những mảng xanh trải dài từ mặt đất đến độ cao hàng chục mét. Tòa nhà 11 tầng này gồm 181 căn hộ dạng biệt thự trên cao, được trang bị nội thất sang trọng và sở hữu tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe cao cấp ngay trong nội khu.

Một trong những điểm hấp dẫn thị giác nhất của Forest in the Sky chính là toàn bộ 4 mặt của tòa nhà đều được phủ đầy cây xanh. Nhìn từ xa, tòa nhà tựa như một khu rừng nhiệt đới xanh tươi đang tỏa sắc khoe hương giữa bầu trời rộng lớn. Không chỉ “xanh” về mặt thị giác, Forest in the Sky còn đảm bảo đầy đủ các tiêu chí “xanh” từ cốt lõi bên trong.

Tòa nhà Forest in the Sky gây ấn tượng với du khách bằng máu xanh mướt mát của hàng vạn cây xanh trên các tầng cao.

Đây là một tòa nhà thông minh thân thiện với môi trường có áp dụng các giải pháp bền vững tiên tiến giúp tiết kiệm nguồn năng lượng và nước. Hệ thống cây xanh khổng lồ tạo vẻ đẹp mềm mại, tươi mát đồng thời là giải pháp tiết kiệm năng lượng tuyệt vời nhờ tác dụng cản bức xạ nhiệt, hạn chế tối đa hiệu ứng nhà kính, khí thải giúp cải tạo khí hậu, giữ cho tòa nhà luôn mát mẻ, trong lành. Tòa nhà cũng được áp dụng hàng loạt các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiêu biểu là ứng dụng thông gió tự động, điều hòa không khí VRV, sử dụng năng lượng điện mặt trời và hệ thống đèn LED cảm ứng…

Để tiết kiệm nguồn nước, 100% nước thải sinh hoạt của tòa nhà được xử lý và tái sử dụng cho mục đích tưới cây và xả nhà vệ sinh, nhờ đó hệ thống cây xanh được tưới tự động mà không cần sử dụng thêm nguồn nước sạch. Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống ống nước có lưu lượng thấp trong nội thất của chậu rửa và hệ thống tưới cây tự động tiên tiến cũng giúp giảm lượng nước sử dụng. Ngoài ra, chi phí xây dựng tòa nhà cũng được tối ưu hơn nhờ vào việc sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên bản địa và sử dụng đội ngũ xây dựng tại địa phương.

Nhờ áp dụng hàng loạt những công nghệ tiên tiến, Forest in the Sky đã đạt chứng nhận Công trình xanh EDGE Final của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thuộc World Bank Group - nhờ khả năng tiết kiệm 42% năng lượng, 22% lượng nước và 36% vật liệu xây dựng. Với lợi thế của vị trí và đột phá kiến trúc chưa từng có tại Việt Nam, Forest in the Sky là biểu tượng của kiến trúc xanh hiện đại, một kiệt tác nghệ thuật về một cánh rừng độc đáo nằm trọn vẹn trong hệ sinh thái xanh của Flamingo Đại Lải Resort, nối dài tuyệt sắc của cỏ cây Đại Lải đến lưng chừng trời mây.

Không dừng lại ở giải thưởng Công trình xanh châu Á, cũng trong ngày 19/1, Flamingo tiếp tục được xướng tên tại giải thưởng Du lịch Asean 2022 ở hai hạng mục: “Địa điểm tổ chức Mice Asean tốt nhất” dành cho dự án Flamingo Đại Lải Resort và “Phòng Hội nghị tốt nhất” thuộc về dự án Flamingo Cát Bà. Đây là các giải thưởng danh giá được trao trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2022 nhằm tôn vinh đơn vị tiêu biểu áp dụng tốt các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn ASEAN về loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện.

Mở màn năm mới 2022 với hàng loạt những giải thưởng quốc tế, Flamingo một lần nữa khẳng định uy tín, đẳng cấp và vị trí dẫn đầu của mình tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong nước. Với bước chạy đà thành công này, Flamingo hứa hẹn sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công, tạo thêm được nhiều dấu ấn bứt phá mới trong năm 2022./.