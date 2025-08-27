Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền

(TBTCO) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu Quốc hội. Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng gửi tới các lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt diễn ra sáng 27/8. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

“Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, sự hiện diện của gần 2000 đại biểu, “có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp, ánh tương lai”, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa 2, khóa 3 tới nay. “Các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ đặc biệt tri ân các vị đại biểu lão thành - những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bác, các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với Nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau.

Trong hành trình 80 năm, Tổng Bí thư khẳng định, có những cột mốc đã định hình tầm vóc của Quốc hội. Đó là Hiến pháp 1946, văn bản lập hiến đầu tiên khẳng định quyền lực thuộc về Nhân dân; là những quyết định hệ trọng trong thời chiến, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, củng cố hậu phương lớn; là các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 và các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001, năm 2025… mỗi bản Hiến pháp là một bước phát triển tư duy, thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước.

Cùng với đó là việc thể chế hoá đường lối Đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm; là những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, về quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội, tài chính - ngân sách, giáo dục - y tế, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, lao động - việc làm, về chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng công bằng, về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… “Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, dám mở đường, dám sửa đường

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thông tin tới các đại biểu về một số thành tựu, định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhất là 3 phương hướng cụ thể, gồm: Bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; Phát triển đất nước nhanh và bền vững và Không ngừng nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân - đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của Đảng, của Chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

“Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể “đi sau, về muộn”. Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Cùng với đó phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm “đột phá khẩu”, phải tập trung phát triển dữ liệu mở; Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư đồng thời tin tưởng rằng: "các bác, các anh các chị, dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các đồng chí tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau"./.