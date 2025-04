TP. Hồ Chí Minh: Không có nguồn cung văn phòng mới trong quý đầu năm

(TBTCO) - Theo CBRE, quý I/2025, thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh không ghi nhận nguồn cung mới. Trong bối cảnh nhu cầu thuê vẫn âm ỉ, sự im ắng này không chỉ phản ánh những thách thức trong phát triển dự án mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của phân khúc này.

Bà Thanh Phạm - Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam chia sẻ, thị trường tiếp tục ghi nhận diện tích hấp thụ tốt từ các toà nhà hạng A mới đi vào hoạt động, đạt hơn 4.000 m2. Các tòa nhà mới như The Nexus tại quận 1 hay The Hallmark và The Mett tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức đều có tỷ lệ lấp đầy cải thiện, đạt từ 80% trở lên. Giá thuê của các toà nhà này cũng tăng tương ứng từ 1,6 - 1,9% so với quý trước, kéo theo giá thuê trung bình toàn TP. Hồ Chí Minh tăng nhẹ 1,1%, đạt 46,3 USD/m2/tháng. Tuy nhiên, giá thuê trung bình toàn thị trường Hạng A vẫn thấp hơn 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào.

Tỷ lệ trống của văn phòng hạng A giảm 0,9 điểm phần trăm (đpt) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 16,9%; hạng B tăng 2,7 đpt lên 12,1% vào quý I/2025.

Văn phòng hạng B có mức điều chỉnh giá thuê thấp hơn so với hạng A, giảm 0,9% so với quý trước nhưng vẫn cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 26,4 USD/m2/tháng.

Theo khảo sát tâm lý khách thuê khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2024 của CBRE, nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng tại toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy giá thuê cạnh tranh và tòa nhà có dịch vụ và chất lượng cao là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định di dời văn phòng của khách thuê.

CBRE ghi nhận, 3 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ giao dịch với mục đích di dời chiếm 50% tổng số giao dịch lớn, trong đó giao dịch di dời mặt bằng văn phòng đến các tòa nhà có chất lượng tốt chiếm 60% diện tích. Nhóm ngành công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về cả số lượng giao dịch và diện tích giao dịch, chiếm lần lượt 25% và 31%. Tiếp theo là nhóm ngành tài chính/ngân hàng/bảo hiểm và sản xuất lần lượt chiếm 16% và 14% tổng diện USD/m2/tháng.

TP. Hồ Chí Minh không ghi nhận nguồn cung văn phòng mới trong quý đầu năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong những năm gần đây, các trung tâm thương mại (TTTM) mở mới tại khu vực ngoài trung tâm thường có mức giá thuê rất hấp dẫn, với giá thuê tầng trệt thường dưới 25 USD/m2/tháng.

Theo bà Thanh, để đáp ứng với sở thích của người tiêu dùng, các chủ thuê tiếp tục phân bổ không gian trung tâm thương mại cho các danh mục ngành hàng như ăn uống, thời trang phụ kiện, phong cách sống và giải trí.

“Xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2025, nhắm tới người tiêu dùng mọi lứa tuổi. Với những biến động sắp tới ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô, thị trường tiêu dùng Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách hơn. Phân khúc bình dân và trung cấp sẽ tiếp tục là phân khúc chính của ngành bán lẻ trong năm nay” - bà Thanh nhận định./.