Tài chính

Kỷ niệm 36 năm ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (1/4/1990 - 1/4/2026):

Từ những ngày gian khó đến hành trình kiến tạo Kho bạc số

Vân Hà

Vân Hà

10:57 | 01/04/2026
(TBTCO) - Ngày 1/4/1990, hệ thống Kho bạc Nhà nước được tái lập. Điểm khởi đầu này với nhiều người đã trở thành ký ức. Những câu chuyện đi mượn trụ sở để làm việc; in chứng từ bằng máy in kim, máy in búa; về những cuốn sổ ghi tay dày cộp… đã được kể lại nhiều lần. Và có lẽ, nhắc đến như vậy cũng đã đủ để hình dung một giai đoạn khó khăn thuở ban đầu của Kho bạc Nhà nước. Nhưng điều mà các thế hệ cán bộ kho bạc luôn tự hào không chỉ nằm ở điểm khởi đầu này, mà ở cách cả hệ thống Kho bạc Nhà nước đã nỗ lực thay đổi để trở thành Kho bạc điện tử và đang hướng tới Kho bạc số ngày hôm nay.
Đi cơ sở, gom nguồn về ngân quỹ nhà nước

36 năm trước, khi hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được tái thành lập, điều kiện hoạt động còn nhiều thiếu thốn. Thời kỳ ấy, không ít đơn vị phải đi mượn trụ sở và làm việc trong những căn phòng chật hẹp, trang thiết bị đơn giản, phương thức giao dịch hoàn toàn thủ công. Hơn nữa, bối cảnh nền kinh tế lúc đó đang trong quá trình chuyển đổi, nguồn ngân sách chưa tập trung nên việc khan hiếm tiền mặt luôn luôn xảy ra. Áp lực quản lý quỹ ngân sách nhà nước vì thế không hề nhỏ.

Để bảo đảm nguồn chi ngân sách, cán bộ kho bạc thời kỳ này đã phải trực tiếp xuống các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tìm đến từng điểm thu để tập hợp nguồn tiền về ngân quỹ nhà nước. Công việc không có khái niệm giờ hành chính rõ ràng, có những ngày bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi đường phố đã lên đèn, chỉ để bảo đảm từng khoản thu, chi được thực hiện kịp thời, an toàn.

Từ những ngày gian khó đến hành trình kiến tạo Kho bạc số
Kho bạc số là bước đi quan trọng của Kho bạc Nhà nước nhằm hiện đại hóa quản lý tài chính công. Ảnh: An Thư

Đặc biệt, ở giai đoạn này, việc hạch toán còn phụ thuộc vào hệ thống máy tính của ngân hàng, công tác kế toán phải thực hiện qua nhiều khâu trung gian, chứng từ được lập thủ công, mang đi ngân hàng nhập rồi lại mang về kho bạc hoàn thiện. Không ít thời điểm, cán bộ phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ, bảo đảm an toàn cho dòng tiền ngân sách.

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, những nguyên tắc nền tảng về kỷ luật, trách nhiệm và sự cẩn trọng trong công việc đã được hình thành, trở thành giá trị cốt lõi xuyên suốt quá trình phát triển của hệ thống KBNN. Những kinh nghiệm được tích lũy từ thực tiễn gian khó đã góp phần tạo nên bản lĩnh của đội ngũ cán bộ kho bạc “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, đặt nền móng cho những bước phát triển sau này.

Hiện đại hóa quản lý, hình thành Kho bạc điện tử

Cùng với tiến trình đổi mới nền tài chính công, hệ thống KBNN từng bước được củng cố, hoàn thiện cả về tổ chức và nghiệp vụ. Các quy trình quản lý thu, chi ngân sách dần được chuẩn hóa; công tác kiểm soát chi ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa của KBNN là việc triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Việc đưa hệ thống này vào vận hành đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý, chuyển từ thủ công sang điện tử. Dù trong giai đoạn đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của tất cả đội ngũ lãnh đạo và cán bộ kho bạc, hệ thống đã nhanh chóng đi vào ổn định, trở thành nền tảng quan trọng trong quản lý ngân sách và kho bạc.

36 năm nhìn lại, mỗi chặng đường phát triển của hệ thống KBNN đều gắn với một thử thách riêng, cũng là một chặng đường đủ dài để khẳng định một nền tảng. Và đây cũng chính là điểm tựa để hệ thống KBNN tiếp tục đi tới, không chỉ để làm tốt hơn những gì đã có, mà để tiến gần hơn tới mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030, như định hướng đã được đặt ra trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Từ nền tảng đó, các ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được mở rộng theo hướng tập trung, liên thông và trực tuyến. Hệ thống thanh toán điện tử được triển khai đồng bộ, giúp các giao dịch thu, chi ngân sách được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn. Mô hình tài khoản tập trung góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ, tăng khả năng điều hành linh hoạt của cơ quan tài chính.

Đặc biệt, năm 2018, KBNN triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đã tạo ra bước chuyển rõ nét trong phương thức giao dịch giữa KBNN và các đơn vị sử dụng ngân sách. Từ dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng, giúp giảm thời gian, chi phí giao dịch, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công.

Với những bước đi này, Kho bạc điện tử đã từng bước được hình thành, tạo nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục hiện đại hóa, tiến tới xây dựng hệ thống quản lý ngân sách và ngân quỹ nhà nước theo chuẩn mực tiên tiến.

Tinh gọn tổ chức, hướng tới Kho bạc số trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngày càng cao, đòi hỏi hệ thống KBNN phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động.

Từ ngày 1/3/2025, KBNN thực hiện giảm đầu mối từ 63 kho bạc tỉnh, thành phố xuống còn 20 kho bạc khu vực. Việc sắp xếp này không chỉ giúp tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để thống nhất quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ.

Quá trình triển khai mô hình mới đặt ra không ít khó khăn cho KBNN, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ khi phải thay đổi địa bàn công tác, điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn hệ thống đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn dòng chảy ngân sách nhà nước.

Kho bạc số - chuyển đổi số gắn với kỷ luật ngân sách

Xây dựng Kho bạc số là bước đi quan trọng của Kho bạc Nhà nước nhằm hiện đại hóa quản lý tài chính công, trong đó chuyển đổi số được gắn chặt với mục tiêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách. Thông qua việc số hóa, chuẩn hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, Kho bạc số giúp nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro, sai sót trong quá trình thực hiện.

Song song với việc tinh gọn tổ chức, công tác quản lý ngân quỹ tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, hiện đại. Các công cụ dự báo, điều hành ngân quỹ ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công, phục vụ tốt hơn cho công tác điều hành ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Trên nền tảng Kho bạc điện tử, hệ thống KBNN đang từng bước hoàn thiện các ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan, hướng tới hình thành hệ sinh thái số trong quản lý tài chính công.

Mục tiêu xây dựng Kho bạc số vào năm 2030 không chỉ là bước phát triển về công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện về phương thức quản lý, từ xử lý nghiệp vụ sang quản trị trên nền tảng dữ liệu, từ kiểm soát truyền thống sang quản lý rủi ro, từ phân tán sang kết nối, tích hợp.

Có thể thấy, từ những ngày phải trực tiếp xuống cơ sở sản xuất, đến từng điểm thu để tập trung nguồn lực về quỹ nhà nước đến một hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, hành trình 36 năm của KBNN là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới không ngừng. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất và cũng đã trở thành “thương hiệu” của KBNN chính là lòng nhiệt huyết, tận hiến với nghề của từng cán bộ kho bạc cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chính tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng yêu nghề của nhiều thế hệ cán bộ kho bạc đã giữ cho dòng chảy ngân sách nhà nước luôn thông suốt, an toàn và kịp thời trong mọi hoàn cảnh.

Với nền tảng đã được vun đắp, hệ thống KBNN đang tiếp tục vững bước trên hành trình hiện đại hóa, hướng tới Kho bạc số, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công trong bối cảnh phát triển mới của đất nước./.

Vân Hà
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết 79 bằng các nhiệm vụ quản lý ngân quỹ, chuyển đổi số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc mở rộng dự trữ dầu thô không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn là “lá chắn” giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các “điểm nghẽn” kéo dài trong nhiều năm qua.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

