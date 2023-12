(TBTCO) - Rạng sáng 11/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23.951 VND/USD. Trên thị trường thế giới Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,98.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.098 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 24.565 VND/Euro – 27.150 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 25 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.680– 24.720 VND/USD, tăng 7 VND/USD chiều mua vào và tăng 36 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,020 VND 24,390 VND Vietinbank 23,970 VND 24,430 VND BIDV 24,080 VND 24,380 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,455.84 VND 26,853.68 VND Vietinbank 25,210 VND 26,510 VND BIDV 25,652 VND 26,833 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.54 VND 173.11 VND Vietinbank 162.89 VND 172.59 VND BIDV 163.98 VND 172.64 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đã nỗ lực phục hồi trở lại vào tuần trước, qua đó chấm dứt đà giảm kéo dài ba tuần. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng tốt, đặc biệt là vào phiên cuối tuần, sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã giảm tuần thứ hai liên tiếp. Triển vọng trước mắt là ảm đạm. Mức kháng cự đối với đồng tiền chung châu Âu nằm trong vùng 1.0800-1.0820. Đồng Euro ban đầu có thể sẽ kiểm tra mốc 1,07. Việc rớt xuống dưới mốc 1,07 có thể kéo nó xuống vùng 1,0630-1,06 trong tuần này. Hành động giá sau đó cần được theo dõi chặt chẽ để xem liệu đồng Euro có thể phục hồi trở lại hay không.