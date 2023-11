Tỷ giá hôm nay (14/11): USD trong nước tăng nhẹ, thế giới tiếp đà giảm

(TBTCO) - Rạng sáng 14/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 1 VND, hiện ở mức 24.015 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,20%, xuống mốc 105,65.

Tỷ giá hôm nay (13/11): Đồng USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.165 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.375 VND/Euro – 26.941 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay nhích tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.652 – 24.702 VND/USD, tăng 2 VND/USD chiều mua vào và tăng 12 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,170 VND 24,540 VND Vietinbank 24,130 VND 24,590 VND BIDV 24,220 VND 24,520 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24.365 đồng – 26.930 đồng.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,383.30 VND 26,776.88 VND Vietinbank 25,224 VND 26,524 VND BIDV 25,571 VND 26,744 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tăng nhẹ

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156.06 VND 165.20 VND Vietinbank 156.53 VND 166.23 VND BIDV 156.73 VND 165.11 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, do kỳ vọng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc có xu hướng giảm theo, trong bối cảnh thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn tất việc

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm so với đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, gần mức tâm lý quan trọng là 152.

Các thị trường đã cảnh giác về khả năng can thiệp từ chính quyền Tokyo để củng cố đồng Yen đang bị sụt giảm. Trước đó tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi thị trường tiền tệ và có phản ứng thích hợp.

Theo đó, đồng USD đã tăng 0,12% so với đồng Yen Nhật, hiện ở mức 151,680 Yen. Đồng Yen đã giảm gần 14% so với đồng USD trong năm nay.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng 0,15% so với đồng USD, đạt mức 1,0697 USD, trong khi đồng Bảng Anh cũng phục hồi sau cuộc cải tổ các chức vụ chủ chốt trong chính phủ Anh của Thủ tướng Rishi Sunak.

Đồng tiền của Anh tăng khoảng 0,44% so với đồng USD, hiện mức 1,2279 USD và tăng khoảng 0,27% so với đồng Euro./.