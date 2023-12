Tỷ giá hôm nay (21/12): Đồng USD phục hồi nhẹ

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 21/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23, 938 VND/USD, tăng 24 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,26%, đạt mốc 102,40.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.084 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.954 VND/Euro - 27.581 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.705 - 24.755 đồng/USD, tăng 39 đồng/USD chiều mua vào và tăng 28 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.140 VND 24.510 VND Vietinbank 24,128 VND 24,548 VND BIDV 24,190 VND 24,490 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,011VND 27,359 VND Vietinbank 26,980 VND 27,770 VND BIDV 26,253 VND 27,384 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 164.44 VND 174.07 VND Vietinbank 166.2 VND 174.15 VND BIDV 165.37 VND 174.06 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD phục hồi nhẹ, chấm dứt đà giảm hai ngày liên tục, sau khi dữ liệu mới công bố tiết lộ lạm phát ở Anh giảm mạnh, làm tăng suy đoán về việc Ngân hàng Anh (BoE) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 102,40 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tỷ giá Euro so với USD giảm 0,01% ở mức 1,0943. Tỷ giá đồng Bảng Anh so với USD giảm 0,01% ở mức 1,2638. Tỷ giá USD so với Yen Nhật giảm 0,09% ở mức 143,44.

Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu Joachim Nagel cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 20/12, lãi suất khu vực đồng Euro phải duy trì ở mức cao và các nhà giao dịch đặt cược vào việc cắt giảm chi phí đi vay. Đồng Euro theo đó giảm 0,09%, xuống mức 1,097 USD./.