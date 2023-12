Tỷ giá hôm nay (25/12): Đồng USD nối dài đà trượt dốc

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 25/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,915 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 101,71, giảm 0,13% vào lúc 7h09 ngày 25/12 theo giờ Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,061 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25,009 VND/Euro – 27,642 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng giá mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.747 – 24.787 VND/USD, tăng 37 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,030 VND 24,400 VND Vietinbank 24,030 VND 24,450 VND BIDV 24,115 VND 24,415 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,966 VND 27,392 VND Vietinbank 26,043 VND 27,333 VND BIDV 26,265 VND 27,404 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 165.38 VND 175.07 VND Vietinbank 166 VND 175.7 VND BIDV 166.49 VND 175.27 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY tiếp tục giảm tuần thứ hai liên tiếp. Đúng như dự đoán, chỉ số này đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng 101,50 vào tuần vừa qua, sau đó chạm mức thấp 101,43 và bật lên nhẹ từ đó để chốt phiên tuần ở mức 101,71. Chỉ số này đã giảm 0,82% trong tuần qua. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ cũng giảm nhưng tương đối ổn định.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã tăng tốt và chốt phiên tuần ngay trên mốc 1,10. Mức hỗ trợ hiện tại đối với đồng tiền này là 1,10. Theo sau đó là vùng 1,0930-1,09 đó sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo. Đồng Euro có thể tăng lên khoảng 1,11-1,12, nhưng hành động giá sau đó sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. 1,11-1,12 là vùng kháng cự quan trọng. Nếu đồng tiền chung châu Âu không tăng chạm vùng kháng cự này, nó có thể sẽ sụt giảm và trải qua những phiên điều chỉnh nhẹ.