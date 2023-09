UBS phá kỷ lục ngành ngân hàng với lợi nhuận 29 tỷ USD sau tiếp quản Credit Suisse

Liên doanh môi giới MUFG bị kiện về việc bán Credit Suisse AT1 Các nhà đầu tư Nhật Bản đã kiện công ty môi giới liên doanh của Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. với Morgan Stanley, cho thấy hậu quả thua lỗ từ khoản nợ rủi ro nhất của Credit Suisse tiếp tục gây tiếng vang trên toàn thế giới. Vụ kiện đã được đệ trình ngày 31/8 lên Tòa án Tokyo, thay mặt cho 66 nguyên đơn, yêu cầu Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley bồi thường 5,2 tỷ Yên (36 triệu USD). Họ đang tìm cách phục hồi các khoản lỗ từ trái phiếu cấp 1 bổ sung (trái phiếu AT1) được bán bởi công ty, đã bị hủy bỏ, theo hồ sơ do Văn phòng Luật Yamazaki Marunouchi đứng đầu. Các trái chủ đã mất tất cả khi khoảng 17 tỷ USD số chứng khoán này bị xoá sổ trong cuộc tiếp quản khẩn cấp của UBS Group AG đối với Credit Suisse. Một số phản ứng giận dữ khi UBS cho biết trong tháng này rằng họ sẽ không cần sự hỗ trợ của chính phủ Thuỵ Sỹ cho thỏa thuận giải cứu của mình. Sự cố này đã gây ra nhiều vụ kiện tụng khác nhau trên khắp thế giới, và vụ việc mới nhất ở Nhật Bản đã đánh vào ngân hàng lớn nhất nước này. Các nguyên đơn cho rằng công ty môi giới đã vi phạm nguyên tắc phù hợp khi bán trái phiếu cho các nhà đầu tư thông thường, mặc dù sản phẩm này dành cho các tổ chức chuyên nghiệp. Công ty cũng không đưa ra lời giải thích đầy đủ về những rủi ro liên quan đến trái phiếu, bao gồm cả các điều kiện có thể gây ra tình trạng ghi nợ. Tại Nhật Bản, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities đã bán chứng khoán mạnh hơn bất kỳ công ty nào khác, chiếm khoảng 2/3 trong tổng số 140 tỷ Yên trái phiếu được mua vào. Cách tiếp cận của công ty trái ngược với một số công ty tài chính lớn ở châu Á bao gồm Nomura Holdings Inc. và United Oversea Bank Ltd., vốn có cách tiếp cận thận trọng hơn.