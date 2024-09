Vietlott đăng cai Hội nghị Xổ số châu Á Thái Bình Dương 2024 tại Hà Nội

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) vừa ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hai năm liên tiếp được vinh danh trong Top 9 "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 – Best Workplaces in Asia 2024” ở hạng mục Doanh nghiệp lớn. Thứ hạng này của Techcombank đã tăng 2 bậc so với năm 2023, theo kết quả được công bố tại lễ trao giải của Great Place to Work® vào ngày 28/8 vừa qua.