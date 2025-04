Vinaconex đặt mục tiêu lợi nhuận 1.200 tỷ đồng, chia cổ tức 16% năm 2025

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Vinaconex (mã Ck: VCG) đặt mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng trong năm 2025, đồng thời dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 16% cho cổ đông.​

Ngày 21/4/2025, Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai loạt dự án bất động sản

Báo cáo tại ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo Vinaconex cho biết, năm 2024, lợi nhuận trên toàn hệ thống của công ty vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.176 tỷ đồng, đặc biệt lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.108 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 280% so với thực hiện năm 2023.

Trong đó, riêng công ty mẹ đóng góp 9.746 tỷ đồng doanh thu và 861 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 391% so với thực hiện năm 2023, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tỷ lệ chi trả cổ tức 16%, bằng 160% so với kế hoạch và bằng 133% so với thực hiện năm 2023.

Toàn cảnh đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Vinaconex.

Năm 2024, Vinaconex tiếp tục tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, sân bay, cầu lớn, khu liên hợp công nghiệp hiện đại, các dự án FDI đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ - mỹ thuật, chất lượng và tiến độ, khẳng định năng lực của nhà thầu hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Công tác đấu thầu và tìm kiếm dự án tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xây lắp năm 2024. Tổng giá trị hợp đồng trúng thầu, ký mới năm 2024 là hơn 11.600 tỷ đồng, tạo nguồn việc ổn định năm 2025 và các năm tiếp theo, tiêu biểu là các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự án vành đai 3,5 - Hà Nội, cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; dự án mở rộng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định…

Đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Vinaconex đã ký mới nhiều hợp đồng với các chủ đầu tư Đài Loan (Huayi, Cheng Loong), đồng thời đang tích cực làm việc với các tổng thầu lớn của Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản để hợp tác cùng triển khai các dự án FDI khác. Một số dự án được Vinaconex thực hiện đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 2024 vượt tiến độ, được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, chủ đầu tư đánh giá cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cao cấp với loạt dự án như Tòa nhà văn phòng cao cấp Vinaconex Diamond Tower và tổ hợp căn hộ cao cấp Vinaconex Green Diamond tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, các dự án bất động sản tại các vùng kinh tế trọng điểm cũng đang được tăng tốc triển khai, tiêu biểu như: Dự án khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại TP. Móng Cái đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để triển khai bán hàng giai đoạn 1; Dự án Km3-Km4 Hải Yên, Móng Cái đã ghi nhận kết quả kinh doanh trong năm 2024; Dự án Cát Bà Amatina, Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản hạ tầng dự án, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2025; các dự án như toà nhà văn phòng cho thuê tại khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội), toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1, khu đô thị Ngân Câu Quảng Nam (Vinaconex 25) đã được triển khai thủ tục đầu tư...

Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu đầu tư một số dự án khu đô thị , khu công nghiệp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển của doanh nghiệp

Duy trì lợi nhuận "nghìn tỷ" và mức cổ tức 16%

Bước sang năm 2025, với mục tiêu duy trì ổn định trên cả 3 trụ cột là xây lắp, kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính, tổng công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trưởng so với năm 2024. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất và công ty mẹ đạt lần lượt 15.500 tỷ đồng và 11.500 tỷ đồng, bằng 118% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận sau thuế hợp nhất và công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, bằng 108% và 116% so với thực hiện năm 2024; tỷ lệ cổ tức 16% bằng 100% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2025, Vinaconex xác đinh mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực tổng thầu thi công, mở rộng hoạt động đầu tư có trọng điểm, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp thành viên bền vững, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI để nâng cao năng suất lao động và hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống, vững vàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thông tin thêm tại đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2025, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết, quý I/2025, doanh thu hợp nhất ước đạt gần 2.600 tỷ đồng, tương đương 17% kế hoạch quý. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 150 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch. Riêng công ty mẹ, doanh thu ước khoảng 2.062 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần là 1.789 tỷ đồng), bằng 18% kế hoạch, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch./.