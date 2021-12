(TBTCO) - Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Trương Văn Cẩm, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn của ngành dệt may Việt Nam, tuy nhiên với nỗ lực vượt bậc, khả năng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ đạt 39 tỷ USD.

Theo ông Trương Văn Cẩm, năm 2021, ngành dệt may chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài. Quý III/2021, dịch bắt đầu bùng phát ở TP. Hồ Chí Minh và lan rộng ra các tỉnh khu vực phía Nam khiến sản xuất của các doanh nghiệp (DN) khu vực này gần như đóng băng. Xuất khẩu (XK) dệt may tháng 7, 8, 9 liên tục giảm. Chỉ khi sang tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được thực thi, sản xuất của DN bắt đầu hồi phục, XK khả quan hơn.

Chính bởi sản xuất của DN được khôi phục trở lại vào những tháng cuối năm 2021 đã giúp ngành đạt 39 tỷ USD kim ngạch XK, tương đương với năm 2019. Trong đó, hàng may mặc đạt 28,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020; xơ, sợi dự kiến đạt 5,5 tỷ USD, tăng trên 49%, trong đó chủ yếu XK sang Trung Quốc...

Xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ đạt 39 tỷ USD. Ảnh TL minh họa

Đáng chú ý, Hoa Kỳ vẫn là thị trường XK lớn nhất của dệt may Việt Nam với 15,9 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020; EU đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14%; Hàn Quốc đạt 3,6 tỷ USD và Trung Quốc 4,4 tỷ USD - chủ yếu là sợi. Riêng thị trường khối Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), XK giảm nhẹ, đạt 5,1 tỷ USD, so với 5,3 tỷ USD của năm trước.

Về tình hình thị trường dệt may năm 2022, đại diện VITAS dự báo, tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam vẫn diến biến rất phức tạp, khó lường. Song tín hiệu tích cực là các thị trường lớn như Mỹ, EU… đã mở cửa trở lại và nhất là Việt Nam đã thay đổi chính sách từ zero Covid-19 sang vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

Trên cơ sở đó, VITAS cũng xây dựng mục tiêu cho năm 2022 theo 3 kịch bản: Kịch bản tích cực nhất, mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch XK 42,5 - 43,5 tỷ USD, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản vào quý I/2022; kịch bản trung bình đạt 40 - 41 tỷ USD, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát giữa năm; kịch bản thấp nhất đạt 38 - 39 tỷ USD, trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài đến cuối năm 2022./.