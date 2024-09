Xuất khẩu nông sản hứa hẹn cán đích 55 tỷ USD năm 2024

Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam trong 8 tháng năm 2024. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng 21,4% tỷ trọng trong 8 tháng năm 2024, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc chiếm 20,4%, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.