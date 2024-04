You Can 12- cầu nối giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng trên địa bàn Hà Nội

(TBTCO) - You Can là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống Học viện Tài chính tổ chức. Bước sang năm thứ 12, You Can sẽ tiếp tục với sứ mệnh tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín vững chắc giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi You Can 12 diễn ra ngày 3/4 tại Học viện Tài chính, ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Trở lại năm thứ 12, tiếp nối sự thành công trước đó, You Can hứa hẹn mang đến một sân chơi kịch tính mang tính thiết thực cao, chuyên nghiệp trong từng khâu tổ chức với chủ đề Journey of the scarlet sword - mỗi chúng ta đều có trong mình những cuộc phiêu lưu, những hành trình mới mẻ, nơi ta luôn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức để khai phá những cơ hội mới”.

Ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Trước đó, You Can 11 với chủ đề “Awake your inner fighter” đã thu hút gần 1.000 thí sinh đến từ gần 20 trường đại học, cao đẳng đăng ký tham gia, kêu gọi hơn 150 nhà tài trợ, nhà bảo trợ và nhiều tập đoàn lớn. You Can tiếp cận tới hơn 600.000 bạn sinh viên biết đến.

Ông Hưng cho biết, You Can 12 sẽ gồm 3 vòng: Vòng 1: Sơ khảo - Khởi tranh

Thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân và sau đó sẽ hoàn thiện bài thi online trong 2 ngày 27 và 28/4 trong 60 phút trên website của ban tổ chức gồm 4 phần: Logical Test; Numerical Test; Problem Solving Test; ETS Toeic.

Vòng 2: Chung khảo - Lộ diện

Vòng 2.1: Training and Giải business case

- Top 100 thí sinh sẽ được training và tham gia phỏng vấn vào ngày 5/5/2024 dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia về các lĩnh vực chuyên môn và kỹ năng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và hoàn thành phần phỏng vấn cá nhân. 40 thí sinh được đánh giá cao nhất sẽ tiếp tục tham gia phần hai.

Vòng 2.2: Vòng Pitching và Networking Night

- 40 thí sinh sẽ tham gia làm việc nhóm trong 1 ngày và được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm làm việc và xây dựng chiến lược, đưa ra biện pháp giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp

Ban tổ chức và các sinh viên phát động cuộc thi You Can 12.

Vòng 3: Chung kết - Khẳng định.

- Top 6 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung kết theo hình thức thi nhóm và cá nhân sẽ trải qua các vòng thi sân khấu hóa trên Hội trường 700 Học viện Tài chính với 3 vòng thi: Lộ diện, Đối đầu và Chinh phục để tìm ra ngôi vị quán quân của cuộc thi.

Các thí sinh đăng ký dự thi online và thực hiện bài thi vòng sơ khảo tại địa chỉ: https://forms.gle/1kR3Fh9CTfwCeFo49