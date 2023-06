(TBTCO) - Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav cho biết, một chiến dịch tấn công bằng virus mới có tên SPECTRALVIPER vừa được phát hiện, nhắm vào máy tính của hàng loạt doanh nghiệp lớn và người dùng tại Việt Nam qua lỗ hổng SMB. Thống kê của Bkav, cứ 10 máy tính thì có 1 máy tồn tại lỗ hổng SMB và có nguy cơ bị nhiễm SPECTRALVIPER.

Cũng theo Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav, thông qua lỗ hổng trong giao thức SMB trên Microsoft Windows, tin tặc xâm nhập hệ thống và triển khai SPECTRALVIPER như một backdoor (cửa hậu) nhằm duy trì kết nối đến thiết bị lây nhiễm. Trên máy tính nạn nhân, chúng tiếp tục các hành vi độc hại như thực thi mã độc, tiếp cận và đánh cắp dữ liệu…

1,5 triệu máy tính Việt Nam đứng trước nguy cơ bị virus tấn công. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav, cho biết: “Lỗ hổng SMB từng bị virus WannaCry khai thác để lây nhiễm hơn 300.000 máy tính trên thế giới trong vài giờ. Năm 2018, có tới 735.000 máy tính tại Việt Nam bị mã độc đào tiền ảo W32.CoinMiner tấn công bằng cách khai thác SMB. Dù đã được cảnh báo nhiều lần, song đến nay vẫn còn tới 10% máy tính tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng này”.

Bkav khuyến cáo, người dùng cập nhật bản vá càng sớm càng tốt, bằng cách vào Windows Update → Check for updates để kiểm tra các bản vá mới nhất; khẩn trương backup các dữ liệu quan trọng. Máy tính có cài Bkav Pro sẽ được tự động ngăn chặn những kịch bản khai thác tương tự.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp cần triển khai thêm giải pháp giám sát an ninh mạng như tường lửa, SOC (trung tâm giám sát an ninh mạng), lập tức phát hiện bất thường nhằm ứng cứu, xử lý kịp thời. Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp liên hệ các đơn vị chuyên về an ninh mạng để được hỗ trợ rà soát toàn bộ hệ thống gồm máy chủ, máy trạm và hệ thống cloud, nhằm bóc tách triệt để mã độc./.