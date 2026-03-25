Tài chính

An sinh xã hội là một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia

Đức Minh
13:05 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương về nội dung sửa đổi, bổ sung Chiến lược Dự trữ Quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ Quốc gia năm 2025.
Tham dự hội thảo có đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ Tài chính, 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, tổng công ty và 12 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 được Quốc hội thông qua trên tinh thần Nghị quyết 39 và chỉ đạo của Tổng Bí thư về dự trữ, có những thay đổi căn bản và toàn diện.

Dự trữ quốc gia phải đảm bảo ba tính chất: Tính sẵn sàng, tính tiềm lực và tính răn đe
Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Luật Dự trữ Quốc gia năm 2012 tập trung vào quốc phòng an ninh và tình huống đột xuất, còn Luật Dự trữ Quốc gia 2025 mở rộng sang an sinh - xã hội, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; đặc biệt là thực hiện dự trữ chiến lược để tự chủ chiến lược và làm công cụ điều tiết thị trường.

Việc đưa nội dung về an sinh xã hội trực tiếp vào Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 là một trong những điểm mới. Cục trưởng Bùi Tuấn Minh đề nghị các đại biểu nghiên cứu vấn đề an sinh xã hội tại địa phương cần những ngành hàng và cơ chế như thế nào để thực hiện dự trữ quốc gia ngay tại địa bàn.

Mặc dù mục tiêu an sinh xã hội không được đưa vào nội dung chính thức của Luật Dự trữ Quốc gia năm 2012, nhưng trên thực tế, các hoạt động dự trữ nhằm mục đích này đã được thực hiện trong suốt thời gian qua theo các quy định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc đưa nội dung này vào Luật năm 2025 giúp thể chế hóa các hoạt động đã có trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho việc triển khai.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, an sinh xã hội không còn là một nhiệm vụ phụ trợ mà đã trở thành một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia, giúp khẳng định tiềm lực và khả năng tự ứng phó của đất nước đối với các thách thức về đời sống xã hội.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại diện đến từ Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các địa phương,… trao đổi để làm rõ hơn nội hàm các vấn đề mới; nhất là về dự trữ chiến lược, danh mục hàng hóa dự trữ chiến lược, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia làm công cụ điều tiết thị trường...

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã chia sẻ, trao đổi làm rõ hơn góc độ tiếp cận trong quá trình bước đầu xây dựng dự thảo sửa đổi Chiến lược dự trữ quốc gia cũng như dự thảo các nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia năm 2025.

Theo quan điểm mới, dự trữ quốc gia, đặc biệt là dự trữ chiến lược đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nhìn nhận, đánh giá ở phạm vi bao quát hơn, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù riêng khi dự trữ, xuất cấp, trao đổi hàng hóa, thiết bị ở từng lĩnh vực cụ thể.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tham gia góp ý chi tiết, cụ thể vào sửa đổi Chiến lược và dự thảo các nghị định. Từ góc độ địa phương, cần tham gia làm rõ góc độ dự trữ chiến lược để đảm bảo tự chủ, điều tiết thị trường ở phạm vi vùng miền cũng như mục tiêu gắn với nhu cầu thực tiễn đảm bảo an sinh xã hội.

Chiến lược Dự trữ Quốc gia tới đây sẽ chia rõ hai phần: Hàng dự trữ quốc gia (đột xuất, cấp bách, an sinh xã hội) và hàng dự trữ chiến lược (tự chủ chiến lược, điều tiết thị trường). Về tài chính sẽ không hạn chế, quan trọng là cơ chế vận hành phải rõ ràng, tạo điều kiện tối đa và phân cấp tối đa cho các đơn vị.
(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, mở ra kỳ vọng tạo “cú hích” mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vẫn ở mức thấp, bộc lộ nhiều “điểm nghẽn” cố hữu. Trong bối cảnh áp lực giải ngân ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà còn phải tháo bỏ được những rào cản để dòng vốn thực sự phát huy hiệu quả.
(TBTCO) - Sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đang từng bước được định vị là một giải pháp quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
