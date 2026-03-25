An sinh xã hội là một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia

Tham dự hội thảo có đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ Tài chính, 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, tổng công ty và 12 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 được Quốc hội thông qua trên tinh thần Nghị quyết 39 và chỉ đạo của Tổng Bí thư về dự trữ, có những thay đổi căn bản và toàn diện.

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Luật Dự trữ Quốc gia năm 2012 tập trung vào quốc phòng an ninh và tình huống đột xuất, còn Luật Dự trữ Quốc gia 2025 mở rộng sang an sinh - xã hội, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; đặc biệt là thực hiện dự trữ chiến lược để tự chủ chiến lược và làm công cụ điều tiết thị trường.

Việc đưa nội dung về an sinh xã hội trực tiếp vào Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 là một trong những điểm mới. Cục trưởng Bùi Tuấn Minh đề nghị các đại biểu nghiên cứu vấn đề an sinh xã hội tại địa phương cần những ngành hàng và cơ chế như thế nào để thực hiện dự trữ quốc gia ngay tại địa bàn.

Mặc dù mục tiêu an sinh xã hội không được đưa vào nội dung chính thức của Luật Dự trữ Quốc gia năm 2012, nhưng trên thực tế, các hoạt động dự trữ nhằm mục đích này đã được thực hiện trong suốt thời gian qua theo các quy định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc đưa nội dung này vào Luật năm 2025 giúp thể chế hóa các hoạt động đã có trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho việc triển khai.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, an sinh xã hội không còn là một nhiệm vụ phụ trợ mà đã trở thành một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia, giúp khẳng định tiềm lực và khả năng tự ứng phó của đất nước đối với các thách thức về đời sống xã hội.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại diện đến từ Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các địa phương,… trao đổi để làm rõ hơn nội hàm các vấn đề mới; nhất là về dự trữ chiến lược, danh mục hàng hóa dự trữ chiến lược, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia làm công cụ điều tiết thị trường...

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã chia sẻ, trao đổi làm rõ hơn góc độ tiếp cận trong quá trình bước đầu xây dựng dự thảo sửa đổi Chiến lược dự trữ quốc gia cũng như dự thảo các nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia năm 2025.

Theo quan điểm mới, dự trữ quốc gia, đặc biệt là dự trữ chiến lược đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nhìn nhận, đánh giá ở phạm vi bao quát hơn, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù riêng khi dự trữ, xuất cấp, trao đổi hàng hóa, thiết bị ở từng lĩnh vực cụ thể.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tham gia góp ý chi tiết, cụ thể vào sửa đổi Chiến lược và dự thảo các nghị định. Từ góc độ địa phương, cần tham gia làm rõ góc độ dự trữ chiến lược để đảm bảo tự chủ, điều tiết thị trường ở phạm vi vùng miền cũng như mục tiêu gắn với nhu cầu thực tiễn đảm bảo an sinh xã hội.