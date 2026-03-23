Xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ để đảm bảo an ninh chiến lược

(TBTCO) - Ngoài các nội dung liên quan đến dự trữ quốc gia, các quan điểm, định hướng mới của Đảng về dự trữ quốc gia đã nhấn mạnh đến yêu cầu dự trữ chiến lược, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Để triển khai, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định pháp luật của nhà nước, cần thiết phải xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ nhà nước phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia.

Tiếp tục quá trình hoàn thiện thể chế về dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức các Hội thảo về sửa đổi Chiến lược Dự trữ quốc gia (DTQG) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia (năm 2025).

Dự trữ quốc gia gắn với đảm bảo an ninh chiến lược

Tại hội thảo được tổ chức ngày 20/3, ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước chủ trì trao đổi thảo luận cùng đại diện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ dự trữ trong Bộ Công an, tập trung các nội dung liên quan đến dự trữ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Bùi Tuấn Minh cho biết, các Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống DTQG. Theo đó, DTQG không chỉ phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp mà cần từng bước phát triển thành nguồn dự trữ chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính, năng lượng và lương thực, đồng thời hỗ trợ ổn định thị trường khi xảy ra biến động lớn. Để cụ thể hóa các quan điểm này, việc sửa đổi Chiến lược dự trữ quốc gia và nhất là xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật DTQG năm 2025 là vô cùng quan trọng, trong đó có các nội dung quy định về dự trữ quốc gia phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia.

Dự trữ quốc gia không chỉ phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp mà cần từng bước phát triển thành nguồn dự trữ chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính. Ảnh: Đức Minh

Theo đánh giá tổng hợp từ Cục Dự trữ Nhà nước, hiện nay, dự trữ phục vụ các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng đã và đang được chú trọng, chiếm tỷ trọng hợp lý trong tổng lượng hàng hóa dự trữ quốc gia. Bộ Công an hiện đang được thực hiện dự trữ một số mặt hàng dự trữ quốc gia, chủ yếu là các phương tiện chuyên dùng, tác chiến đa năng, thiết bị kỹ thuật phục vụ mang tính đặc thù. Tương ứng với các mặt hàng dự trữ, quy mô dự trữ, các đơn vị thuộc Bộ Công an cũng đang phụ trách quản lý nhiều điểm kho.

Ngoài các nội dung liên quan đến dự trữ quốc gia, các quan điểm, định hướng mới của Đảng về đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới cũng đang được đặt ra và đòi hỏi cao hơn với công tác dự trữ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Đặc biệt, quan điểm đảm bảo an ninh toàn diện, xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển của đất nước đặt ra nhiều vấn đề mới như: đảm bảo an ninh lương thực, an ninh văn hóa, an ninh số, an ninh truyền dẫn, an ninh hạt nhân...

Đảm bảo tính chủ động triển khai trong thực tiễn Sau khi nghe các ý kiến tại các hội thảo về sửa đổi Chiến lược DTQG đến năm 2030 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật DTQG (năm 2025), Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đánh giá, đây là cơ sở quan trọng để Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về Dự trữ quốc gia nhằm cụ thể hóa các quan điểm, định hướng mới của Đảng, Nhà nước. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để góp ý chi tiết các nội dung, chú trọng xây dựng thể chế để công tác Dự trữ quốc gia được bảo đảm nguồn lực mạnh, có tính sẵn sàng và có tính chiến lược dài hạn. Về các nội dung dự thảo nghị định, ông Bùi Tuấn Minh cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tham gia xây dựng để đảm bảo các cơ chế vận hành thực thi được thông thoáng, có thể triển khai được ngay, tăng cường phân cấp cho các đơn vị để đảm bảo tính chủ động triển khai trong thực tiễn.

Tự chủ chiến lược của đất nước cũng rất chú trọng đến việc tự chủ về an ninh, trong đó, ngoài việc đảm bảo nâng cao năng lực chiến đấu, phục vụ các yêu cầu trong các tình huống cấp bách, cần đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh mang tính độc lập, có tính lưỡng dụng (vừa phục vụ nhiệm vụ thường trực bảo vệ an ninh quốc gia vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế).

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an đã chia sẻ, trao đổi nhiều ý kiến làm rõ hơn thực trạng và các tính đặc thù về dự trữ nhà nước phục vụ nhu cầu đảm bảo an ninh ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển, thay đổi nhanh.

Các đại biểu cũng đã trao đổi sâu hơn về các nội dung liên quan đến quá trình mua hàng dự trữ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; thảo luận các yếu tố đặc thù trong quá trình lưu trữ hàng, xuất hoặc tạm xuất cấp hàng (lưu trữ với thời gian dài, xuất cấp phục vụ nhu cầu tập huấn, phát sinh nhu cầu sửa chữa...). Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm đến cơ chế luân phiên đổi hàng để đảm bảo tính luân chuyển, linh hoạt... Bên cạnh các mặt hàng dự trữ phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Công an, nhất là lực lượng cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy...; bối cảnh phát triển công nghệ cao cũng đang đặt ra các vấn đề dự trữ để đảm bảo an ninh mạng, dự phòng về trung tâm dữ liệu...

Hướng tới mục tiêu đảm bảo chiến lược

Trước đó, tại hội thảo ngày 18/3/2025, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh nêu rõ các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về DTQG, đặc biệt, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu về dự trữ chiến lược.

Theo Cục trưởng Bùi Tuấn Minh, việc mở ra hướng đi cho các kênh dự trữ chiến lược thực sự là một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp, đồng thời giúp đa dạng hóa nguồn và phương thức dự trữ chung.

Đặc biệt, trong bối cảnh mới, công tác DTQG được nâng tầm về vị trí, vai trò và phạm vi tác động ảnh hưởng. DTQG phải hướng tới mục tiêu đảm bảo chiến lược, tạo nền tảng để đất nước tự chủ chiến lược, nhất là tự chủ về an ninh kinh tế, quốc phòng, đặt trong bối cảnh tình hình mới của khu vực, quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chiến lược và cơ chế vận hành cho hệ thống DTQG, đặc biệt nhấn mạnh vai trò phối hợp của Bộ Quốc phòng. Trong đó, đi sâu làm rõ các nội dung mới liên quan đến dự trữ chiến lược, mặt hàng dự trữ chiến lược, huy động các nguồn lực cho DTQG, phát huy vai trò điều tiết thị trường từ nguồn lực DTQG... Việc đổi mới tư duy quản lý hàng dự trữ, chuyển từ các quy định cứng nhắc sang cơ chế vận hành linh hoạt, cho phép cập nhật công nghệ mới và luân đổi hàng hóa hiệu quả để phục vụ các tình huống đột xuất, cấp bách.