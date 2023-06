Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi công 3 dự án trọng điểm với số vốn trên 10 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn với tổng vốn đầu tư trên 10 nghìn tỷ đồng.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện hữu. Ảnh: Sơn Nam

Theo kế hoạch ấn định, trong hai ngày 17 - 18/6, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 (2.300 tỷ đồng), dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (hơn 5.000 tỷ đồng), dự án cầu Phước An (4.900 tỷ đồng).

Theo đó, dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 do Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng. Dự kiến, lễ khởi công dự án sẽ được tổ chức vào ngày 17/6.

Đường DT994 sau khi nâng cấp mở rộng có bề rộng 42 m và dài gần 100 km nối liền 5 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên một trục. Đường DT994 kéo dài từ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu đến các huyện Long Điền, Đất Đỏ và kết thúc tại điểm giáp với quốc lộ 55 ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Đường DT994 cũng sẽ nối vào đường Long Sơn - Cái Mép để thành một trục động lực nối các khu công nghiệp, cảng container cửa ngõ Cái Mép - Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ với các khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo kế hoạch, ngày 18/6 tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và dự án cầu Phước An.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 50 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) với chiều dài khoảng 19 km, nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự kiến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 - 8 làn xe ô tô, giai đoạn 1 quy mô 4 - 6 làn xe.

Dự án cầu Phước An được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt ngày 4/1/2022. Cầu Phước An là công trình giao thông cấp đặc biệt do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp quyết định đầu tư. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với mức đầu tư 4.900 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là 13,19 ha, trong đó phạm vi thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 4,67 ha.

Cầu Phước An có chiều dài 4,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Thị Vải dài 3.514 m, còn lại là đường dẫn. Phần tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có vận tốc 70 km/h./.