Bắc Ninh: Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 27,3 nghìn tỷ đồng

Chi ngân sách 10 tháng đạt 62% dự toán Báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh cũng cho thấy, tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 11.680 tỷ đồng, đạt 62% dự toán và giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 5.253,8 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán. Đại diện Sở Tài chính Bắc Ninh cho hay, các nhiệm vụ chi được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội…