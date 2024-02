Bánh hình hũ vàng, thỏi vàng hút khách ngày vía Thần Tài

(TBTCO) - Sau khi Công ty Premier Foods thu hồi 3 sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm được cảnh báo này.