Các đề xuất, sáng kiến của Bộ Tài chính Việt Nam được quan tâm và đánh giá cao tại AFMGM 12

*** Trong khuôn khổ Hội nghị AFMGM 12, sáng 09/4 đã diễn ra 3 sự kiện quan trọng là Hội nghị đối thoại giữa Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN với Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Hoa Kỳ (AFMGM - US ABC), Hội đồng Kinh doanh ASEAN – EU (AFMGM – EU ABC), và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (AFMGM – ABAC). Tại Hội nghị đối thoại giữa AFMGM – US ABC, các đại biểu đã thảo luận về triển vọng thương mại và đầu tư tại ASEAN, trong đó nhấn mạnh vai trò động lực tăng trưởng của thương mại và những rủi ro từ chính sách thương mại không chắc chắn, bao gồm cả các biện pháp thuế quan mới của Hoa Kỳ. Cũng tại hội nghị này, ASEAN cùng cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ tại ASEAN đã thảo luận về chủ đề Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa khối doanh nghiệp Hoa Kỳ và ASEAN thông qua hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển khung pháp lý hài hòa về thanh toán số, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số. Tại Hội nghị Đối thoại AFMGM – EU ABC, các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển vọng thương mại và đầu tư, trong đó, đại diện các doanh nghiệp châu Âu cũng đã chia sẻ mối quan ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu, cũng như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ tác động đến hoạt động kinh doanh tại ASEAN. Đồng thời, chủ đề về phát triển bền vững cũng được quan tâm với phần trình bày của EU-ABC về đóng góp cho Dự án Lưới điện ASEAN thông qua cơ chế huy động tài chính đa dang, kết hợp công tư góp phần xây dựng hệ thông năng lượng ASEAN xanh hơn, bền vững và an ninh hơn, thúc đẩy thị trường carbon khu vực. Trong khi đó, tại Hội nghị Đối thoại AFMGM – ABAC, các đại biểu tập trung vào 3 nhóm nội dung chính, bao gồm: Tăng cường khả năng cạnh tranh và tự cường của chuỗi cung ứng khu vực ASEAN; phát triển bền vững, đề cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp; và chia sẻ sáng kiến của ABAC như Chương trình ưu tiên doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Entity) và hợp tác báo cáo bền vững khu vực (ASRAC). *** Tiếp tục chương trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 12, chiều ngày 09/4/2025 đã diễn ra Phiên họp kín giữa các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM Retreat). Tại đây, các Bộ trưởng Bộ Tài chính khu vực đã cùng thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng nhằm phát triển khu vực thịnh vượng và năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên ASEAN như:Ứng xử của ASEANtrước những thách thức kinh tế, tài chính và thương mại bên ngoài; thúc đẩy thị trường trái phiếu nội tệ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng cũng đã có nhiều trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến, sáng kiến quan trọng để cùng phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN thịnh vượng, bền vững. Các Bộ trưởng Tài chính, đại biểu tham dự Phiên họp kín Bộ trưởng Tài chính ASEAN chụp ảnh lưu niệm. *** Sáng ngày 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 29 đã diễn ra. Tại Hội nghị này, các Bộ trưởng Tài chính trog khu vực đã cùng thảo luận về tiến bộ của nhiều hợp tác tài chính quan trọng trong ASEAN như: tài chính cơ sở hạ tầng; Hợp tác trong các vấn đề bảo hiểm; Tài trợ và bảo hiểm rủi ro thiên tai ASEAN (ADRFI); Diễn đàn ASEAN về thuế; Hợp tác trong lĩnh vực hải quan; Cơ chế một cửa ASEAN; Diễn đàn Kho bạc ASEAN... Tại đây, Các Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đại biểu đã thông qua sáng kiến thành lập Ủy ban công tác liên ngành ASEAN (ACS-WC). Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) cũng ra mắt Kế hoạch hành động AIF 2025 – 2028. Cũng trong ngày 10/4, Hội nghị Đối thoại giữa Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN với các tổ chức tài chính quốc tế (AFMGM - IFI). Hội nghị AFMGM – IFI đã dành thời gian để các đại biểu lắng nghe các phần trình bày về nhiều chủ đề quan trọng như thương mại toàn cầu hướng nội và tác động đến ASEAN, hay ứng xử cân bằng của ASEAN, và xây dựng khả năng phản ứng và tự cường tài chính , phát huy tính thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. *** Trong khuôn khổ chương trình, chiều ngày 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 12 đã chính thức diễn ra. Hội nghị thông qua chương trình nghị sự, đồng thời xem xét nội dung tóm tắt về các Mục tiêu Kinh tế ưu tiên cho năm 2025; về Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Kế hoạch chiến lược AEC 2026-2030; Lộ trình hội nhập tài chính và tiền tệ của ASEAN (RIA-FIN) và các sáng kiến khác theo quy trình của Bộ trưởng Tài chính ASEAN và Thống đốc Ngân hàng Trung ương; về dự án tinh gọn và một số vấn đề khác. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của AFMGM lần thứ 12 với nhiều nội dung quan trọng, ý nghĩa và thời sự./.