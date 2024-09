(TBTCO) - Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức cấm đường cho đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho phương tiện lưu thông.

Phương tiện quay đầu trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cao tốc ngập nước đến 20cm

Đại diện Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, từ đầu giờ sáng nay (10/9), tại Km191+400 tuyến cao tốc Pháp Vân, nước ở khu vực hạ lưu tràn lên cao tốc, lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Trong đó, khoảng 7h25, các xe chiều Pháp Vân - Cầu Giẽ được bố trí quay đầu ở khu vực trước trạm thu phí (Km188). Ở chiều Cầu Giẽ - Pháp Vân, từ khoảng 7h50, khu vực Vạn Điểm lên cao tốc cũng đã được đóng làn để điều tiết phương tiện lưu thông hướng quốc lộ 1.

"Ở khu vực nước tràn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mức nước ngập khoảng 10 - 20cm, chủ yếu ngập ở làn khẩn cấp và làn số 2. Tính đến thời điểm 8h50 sáng nay, đơn vị quản lý vận hành đánh giá có thể tổ chức cho phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Trong đó, xe tải, xe khách có thể lưu thông làn 2, làn 3, xe ô tô con có thể lưu thông làn 1.

Phương án khai thác đang được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng nhất để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đưa tuyến cao tốc khai thác bình thường trở lại trong thời gian sớm nhất", lãnh đạo BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thông tin.

Cấm đường cho đến khi an toàn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, khu vực Km191 đến Km191+500 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều, các xe đi lại sẽ không đảm bảo an toàn.

Do đó, đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Đội 3, Cục CSGT, Bộ Công an) tổ chức cấm đường cho đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho phương tiện lưu thông.

Cục CSGT đề nghị Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Đội 3, Cục CSGT tổ chức cấm đường ngay đầu vào cao tốc, hướng dẫn cho các phương tiện đi theo tuyến quốc lộ 1A về phía Nam.

Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Công an huyện Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên phối hợp phân luồng các điểm ra cao tốc theo cả chiều Cầu Giẽ về Hà Nội và ngược lại.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với công an các huyện trên tuyến, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, Ninh Bình hỗ trợ phân luồng giảm bớt các phương tiện đi vào cao tốc theo chiều về Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông.