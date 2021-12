Chưa cần thiết phải giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCO, ông Lê Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín - Chi nhánh Hà Nội cho rằng, với chính sách thuế hiện hành, việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là chưa thực sự cần thiết, vì phần lớn người lao động hiện nay chưa đến mức phải nộp thuế.

PV: Có ý kiến cho rằng Bộ Tài chính cần xem xét đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với quy định hiện hành thì người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc; thu nhập 22 triệu đồng/tháng, có 2 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Lê Văn Hải: Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, đối với người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ổn định vượt mức 11 triệu đồng/tháng thì mới phải đóng thuế theo tỷ lệ % của phần vượt đó. Như vậy, với mức thu nhập 11 triệu đồng/tháng trong giai đoạn này đối với một người lao động là như mức trung bình khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mặt khác, thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm người lao động được chi trả thu nhập, tức là khi nhận được tiền công, tiền lương với mức trên 11 triệu đồng/tháng (đối với người không có nghĩa vụ nuôi dưỡng người khác) và mức trên 15,4 triệu đồng/tháng (đối với người có nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người khác).

Theo chính sách thuế TNCN hiện hành, nếu người lao động có thu nhập 22 triệu đồng/tháng, có 2 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế. Ảnh: NM.

Đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì thu nhập của họ còn bị giảm xuống thấp, thậm chí là không còn thu nhập. Đối chiếu với chính sách thuế TNCN hiện hành, việc giảm thuế TNCN cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, cá nhân tôi cho rằng không cần thiết vì không phát huy được hết hiệu quả của chính sách thuế trong việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng. Hơn nữa, do đối tượng được hưởng chính sách này không nhiều, như vậy mục tiêu khó đạt được, chưa kể tới việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính, phát sinh chi phí cho việc thay đổi hệ thống kê khai thuế của cơ quan thuế các cấp, gây lãng phí tài nguyên của Quốc gia.

PV: Thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế. Theo ông, hiệu quả của những chính sách này mang lại như thế nào?

Ông Lê Văn Hải: Trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đồng thuận, nỗ lực ban hành và thực thi nhiều chính sách để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có vai trò của Bộ Tài chính thông qua các chính sách thuế. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ người lao động thông qua hình thức hỗ trợ trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các doanh nghiệp, giải quyết được kịp thời khó khăn cho người lao động trong ngắn hạn.

Ông Lê Văn Hải

Có thể nói, với hàng loạt chính sách hỗ trợ, người lao động đã vượt qua khó khăn trong thời gian phải nghỉ làm việc để thực hiện giãn cách xã hội chống dịch, giúp cho hàng triệu lạo động ổn định cuộc sống để tiếp tục làm việc khi dịch bệnh qua đi.

PV: Để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngoài chính sách về thuế, ông có cho rằng cần thêm các chính sách hỗ trợ khác?

Ông Lê Văn Hải: Tôi cho rằng, ngoài các chính sách về thuế, Chính phủ cần có những chương trình lớn để phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn khó khăn sắp tới. Nghĩa là ngoài những chính sách đầu tư công phát triển kinh tế, cần chú trọng vào các chương trình sau:

Chương trình phòng chống dịch bệnh và công tác y tế thực hiện xuyên suốt từ trung ương đến các địa phương, chủ động, linh hoạt tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, tuyên truyền tư tưởng, các phương pháp phòng, chống dịch để mỗi người dân là một chiến sỹ chống dịch.

Chương trình phát triển an sinh xã hội phục hồi kinh tế như: Phòng chống dịch đảm bảo phát triển an sinh xã hội, nghiên cứu và mở rộng thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách xã hội, tránh bỏ sót và thiên vị trong công tác hỗ trợ người lao động, tuyên truyền các chính sách an sinh đến mọi người dân thông qua các phương tiện thông tin như mạng xã hội, báo, đài, các tổ chức đoàn thể… để người lao động chủ động nắm bắt và đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình.

Chương trình hỗ trợ người lao động gián tiếp thông qua cá nhân, tổ chức sử dụng người lao động bằng các chính sách tài chính, thuế như giảm thuế, giãn thuế… đã thực hiện trong thời gian qua sẽ được nghiên cứu tiếp tục thực hiện và mở rộng thêm đối tượng được hưởng chính sách, tập trung vào các ngành hàng thiết yếu, phục vụ cho y tế, an sinh xã hội, các ngành hàng sử dụng nhiều lao động. Bên cạnh các chính sách ưu đãi về thuế, các chính sách tài chính, tiền tệ cũng cần được quân tâm, triển khai thông qua việc ưu đãi cho vay hỗ trợ lãi suất…

PV: Xin cảm ơn ông!