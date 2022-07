Cổ phiếu VIC lại “nhuộm đỏ” VN-Index

(TBTCO) - Sau phiên hưng phấn hôm qua, thị trường “nguội” trở lại và VN-Index cuối ngày còn giảm xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên phiên giao dịch hôm nay cũng có một chút hiệu ứng bất lợi từ hoạt động tái cơ cấu các chỉ số trên sàn HoSE khiến nhiều cổ phiếu lớn giảm.

VIC, CTG “đỏ đậm”

Hôm nay là phiên giao dịch cuối tháng 7 và từ đầu tháng 8 các chỉ số như VN30-Index, VNFINLEAD sẽ có sự điều chỉnh. Do đó các quỹ ETF bám theo những chỉ số này cũng sẽ phải tái cân bằng lại danh mục. Hoạt động này được thực hiện hôm nay, tạo ra biến động giá khá mạnh về cuối phiên.

Mặc dù chỉ số mất điểm cuối ngày nhưng khả năng phân hóa tăng giảm vẫn cho thấy dòng tiền trên thị trường tạo hiệu ứng tốt.

VIC và CTG là hai cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn và sụt giảm đáng chú ý nhất. VIC bị xả 1.158.700 cổ phiếu riêng trong đợt ATC và giá giảm tới 4,48% so với tham chiếu. Trước khi các quỹ giao dịch, VIC mới giảm khoảng 0,9% so với tham chiếu. CTG cũng xuất hiện giao dịch tới 1.571.100 cổ phiếu ở đợt ATC và giá đóng cửa giảm 1,45% so với tham chiếu. Đáng chú ý là trước giao dịch này, CTG đang tăng 0,36%.

Ngoài ra có nhiều cổ phiếu cũng xuất hiện giao dịch lớn ở đợt ATC, đều nằm trong danh sách tái cân bằng của các quỹ. Nhóm giảm có ảnh hưởng xấu nhất đến VN-Index còn là MSN mất 3,46%, VCB giảm 0,8%, DGC giảm 6,98%, FPT giảm 1,65%, TPB giảm 2,21%...

Nhóm blue-chips VN30 có số cổ phiếu tăng giảm bằng nhau (15 mã) nhưng chỉ số vẫn mất 0,33% so với tham chiếu. Toàn sàn HoSE, cứ 1 cổ phiếu giảm giá có 0,79 cổ phiếu tăng giá. Như vậy áp lực giảm đã mạnh hơn ngày hôm qua, nhiều cổ phiếu bắt đầu hạ nhiệt và điều chỉnh.

Trong cả trăm cổ phiếu còn tăng giá hôm nay, không ít mã thanh khoản cực tốt. Chẳng hạn trên HoSE hôm nay có 16 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 200 tỷ đồng trở lên, thì chỉ có 6 mã giảm giá, còn lại là tăng.

VCI đại diện nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng rất tốt hôm nay và có thanh khoản cao.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng ấn tượng nhất là các mã chứng khoán và ngân hàng. Việc hệ thống KRX chuẩn bị đi vào vận hành là tin hỗ trợ tích cực cho nhóm chứng khoán. Các mã DSC và VDS tăng hết biên độ, CSI, VCI, BSI, WSS tăng trên 2%. Hơn chục cổ phiếu chứng khoán khác ở các sàn tăng vượt 1% giá trị. Nhóm ngân hàng cũng đóng góp các blue-chips BID, TCB, VPB, STB tăng vượt 1%.

Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa

Việc VN-Index mất điểm, cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng hôm nay cho thấy thị trường nếu chỉ dựa trên sự hưng phấn nhất thời thì sẽ không thể đánh giá được sức mạnh thật sự. Hôm qua nhà đầu tư có lý do để lao vào mua, thậm chí là tranh nhau mua. Qua một đêm sự bình tĩnh quay lại, các quyết định giao dịch sẽ được cân nhắc hơn, thậm chí là một bộ phận tranh thủ chốt lời.

Một khi nhà đầu tư đã bỏ nhiều tiền hơn vào thị trường thì cổ phiếu mạnh sớm muộn cũng sẽ tăng. Cung cầu là mối quan hệ cơ bản trên thị trường và nếu nhu cầu mua tăng, giá có cơ hội tăng.

Việc phân hóa tăng giảm mới là điều tích cực lúc này, vì cổ phiếu vẫn phải dựa trên yếu tố cơ bản. Kết quả kinh doanh quý 2 tốt xấu khác nhau nên sẽ tạo các đánh giá khác nhau. Ví dụ hôm qua HoSE có tới 300 cổ phiếu tăng giá, chỉ khoảng 60 mã giảm. Trong số tăng có rất nhiều cổ phiếu kém chất lượng, nhưng vì thị trường rất hưng phấn nên những mã này cũng tăng theo đà chung. Hiện tượng phân hóa cũng thể hiện quan điểm chọn lựa rõ ràng của nhà đầu tư.

Những ảnh hưởng của cổ phiếu lớn như VIC hôm nay sẽ khiến VN-Index bị nhiễu.

Biểu hiện tích cực là thị trường đang đón nhận dòng tiền tốt hơn hẳn so với những phiên trước. Hôm qua giao dịch hưng phấn, thanh khoản đạt gần 15,7 ngàn tỷ đồng không tính thỏa thuận ở HoSE và HNX. Hôm nay thị trường bình tĩnh hẳn, giao dịch không đạt tốc độ cao, nhưng thanh khoản cũng trên 14,1 ngàn tỷ đồng. Cần lưu ý là gần 5 tuần liên tục mức giao dịch trung bình chỉ quanh 11-12 ngàn tỷ đồng mỗi ngày.

Một khi nhà đầu tư đã bỏ nhiều tiền hơn vào thị trường thì cổ phiếu mạnh sớm muộn cũng sẽ tăng. VN-Index luôn bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn nên xu hướng tăng có thể bị chậm hoặc nhiễu, nhưng các cổ phiếu riêng lẻ thì không. Cung cầu là mối quan hệ cơ bản trên thị trường và nếu nhu cầu mua tăng, giá có cơ hội tăng.