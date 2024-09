Công ty của CEO nhận lương 17 tỷ đồng/năm kinh doanh thế nào?

(TBTCO) - Trong năm 2024, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng. Như vậy, với việc chỉ ghi nhận lãi 196 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, Công ty do bà Nguyễn Thị Thu Hương làm CEO mới hoàn thành 4,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

FiinGroup mới đây đã công bố báo cáo phân tích thu nhập tổng giám đốc (CEO), chủ tịch HĐQT và thành viên độc lập HĐQT, tập hợp từ 200 công ty đại chúng niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM, chiếm 85,6% vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối năm 2023.

Kể từ ngày 22/11/2012, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Kết quả phân tích của FiinGroup cho thấy, thu nhập CEO bình quân ở mức 2,5 tỷ đồng/năm/người trong năm 2023. Đáng chú ý, trong số 15 doanh nghiệp niêm yết có thu nhập CEO cao nhất năm vừa qua, có tới 6 doanh nghiệp trả thu nhập trên 10 tỷ đồng cho vị trí nhân sự cấp cao này.

Trong đó, đứng đầu là CEO/Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã Ck: KBC) - bà Nguyễn Thị Thu Hương với tổng thu nhập gần 17 tỷ đồng, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng/tháng. Bà Hương sinh năm 1971 được bầu vào HĐQT KBC lần đầu vào ngày 27/4/2012. Bà Hương cũng được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc vào tháng 11/2012. Bà có bằng Tiến sĩ Kinh tế và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh.

Tại ĐHCĐ năm 2024, KBC đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 48,5% so với 2023; lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, tăng 78,2% so với thực hiện trong năm 2023.

Khoản lãi nhỏ giọt sau nửa đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần KBC sau nửa đầu năm 2024 đạt hơn 1.044 tỷ đồng, giảm 77,06% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu (theo ghi nhận một lần tại thời điểm bàn giao đất), doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất và đạt 531,5 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2024, giảm gần 89% với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu KBC giảm mạnh.

KBC cho biết, đây là doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng được ghi nhận theo phương pháp một lần tại thời điểm bàn giao đất. Còn nếu tính theo trường hợp phân bổ trong thời hạn thuê đất, con số này chỉ vỏn vẹn hơn 7,2 tỷ đồng.

Ở các lĩnh vực khác của KBC, doanh thu cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải tăng 13,5% lên 195,3 tỷ đồng; 2 mảng cho thuê kho, nhà xưởng và chuyển nhượng bất động sản cũng lần lượt tăng 92,4% và 663%.

Nhìn chung, với việc doanh thu giảm sâu, lãi sau thuế công ty sau khi trừ đi các chi phí và thuế đạt gần 196 tỷ đồng, giảm mạnh 90,5%.

Trong năm 2024, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng. Như vậy, với việc chỉ ghi nhận lãi 196 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, công ty mới hoàn thành 4,9% kế hoạch năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản KBC tại ngày 30/6/2024 đạt 40.904 tỷ đồng, tăng 22,3% so với số đầu năm. Trong đó, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho 12.887,4 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 10.084,9 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý II/2024 tăng hơn 55%. Mức tăng chủ yếu do mục phải trả dài hạn khác tăng 207,1 lần lên 5.702,9 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận đặt cọc 5.650 tỷ đồng để đảm bảo việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản tại dự án Khu Đô thị và dịch vụ Tràng Cát.

Doanh số cho thuê đất khu công nghiệp dự báo hồi phục vào năm sau

Đánh giá về KBC, các chuyên gia từ Vietcap dự báo, doanh số cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) của Công ty dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2025.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 6/9/2024, cổ phiếu KBC tạm đóng cửa trong sắc đỏ, tại 25.700 đồng/cổ phiếu. So sánh với thời điểm cuối năm ngoái, cổ phiếu KBC đang giảm khoảng hơn 19%.

Theo đó, Vietcap dự báo doanh số cho thuê đất KCN năm 2025 sẽ phục hồi lên mức 135 ha từ mức cơ sở thấp dự kiến trong năm 2024 là 59ha, chủ yếu do dự báo từ: (1) việc đưa vào hoạt động KCN TD3 (khoảng 50 ha), các Cụm công nghiệp tại Hưng Yên (khoảng 10ha), và các KCN tại Long An (Tân Tập & Lộc Giang; khoảng 10ha); (2) tiếp tục ghi nhận thêm doanh số cho thuê tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (khoảng 50ha cao hơn so với mức dự kiến trong năm 2024 là khoảng 33ha) và KCN Tân Phú Trung (khoảng 15ha cao hơn so với mức dự kiến trong năm 2024 là khoảng 10ha).

Bên cạnh đó, Tập đoàn LG đang tập trung mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam và có khả năng sẽ thuê thêm đất với quy mô lớn tại KCN TD3 sắp tới (hiện đang chờ phê duyệt đầu tư). Theo quan điểm của Vietcap, việc này là do nhiều nhà cung cấp và công ty con của LG, bao gồm LG Innotek, đều đang hoạt động tại các KCN đã lấp đầy là Tràng Duệ 1 & Tràng Duệ 2. Ngoài ra, Vietcap ước tính rằng KBC đang sở hữu khoảng 1.300 ha đất cho thuê (không bao gồm TD3 và các dự án KCN hiện đang được đưa vào hoạt động) tại các KCN cấp 1, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi nhận thêm lợi nhuận trong tương lai./.