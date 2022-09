Thách thức khi thực hiện hải quan số, hải quan thông minh Theo Cục Hải quan Bình Dương, việc triển khai hải quan số, hải quan thông minh hiện nay đòi hỏi sự tích cực vào cuộc, đồng lòng từ phía cơ quan hải quan và doanh nghiệp, cũng như cơ quan liên quan. Cục Hải quan Bình Dương cho biết, thách thức cần vượt qua khi thực hiện hải quan số, hải quan thông minh đó là việc kết nối tích hợp cơ sở dữ liệu do các cơ quan phục vụ công tác kiểm soát hải quan nhằm đảm bảo an ninh cho dây chuyền cung ứng thương mại quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý khác nhau chưa được đầu tư đồng bộ, còn hạn chế trong công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu. Do đó, dữ liệu của các ban, ngành khác nhau quản lý lưu giữ chưa được kết nối thông suốt sẽ dẫn đến chưa phát huy hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đang gia tăng với nhiều thủ đoạn và hình thức tinh vi, phức tạp. Thách thức nữa đặt ra là việc xây dựng đề án để triển khai mô hình hải quan số, tiến đến hải quan thông minh là mới mẻ và đầu tiên ở Việt Nam. Do đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cụ thể như về xây dựng bài toán nghiệp vụ hải quan sao cho phù hợp tổng thể nhưng vẫn có thể đáp ứng việc quản lý nhà nước về hải quan ở từng địa bàn hải quan một cách cụ thể. Lựa chọn công nghệ để giải quyết bài toán nghiệp vụ với giá thành hợp lý; năng lực cung cấp hạ tầng công nghệ cũng như khả năng lập trình hệ thống chương trình, ứng dụng nghiệp vụ hải quan trong công tác quản lý; phương thức điều chỉnh thể chế, tái thiết quy trình nghiệp vụ để đổi mới toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan… Nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ công chức hải quan vẫn còn hạn chế so với yêu cầu triển khai mô hình hải quan số, tiến đến hải quan thông minh. Vì vậy, phải tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng sử dụng những ứng dụng được phát triển từ thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0.