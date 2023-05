Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của kinh tế thế giới, nhưng nhìn lại nửa chặng đường của năm 2023 cho thấy, chỉ số kinh tế của nước ta có nhiều điểm sáng. Nổi lên là doanh số bán lẻ hàng hoá tăng khả quan đảm bảo cho việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lạm phát được kiềm chế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,8%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán lẻ hàng hoá tăng khả quan, lạm phát được kiềm chế. Ảnh: TL

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đáng chú ý là doanh thu du lịch lữ hành tăng 109,4% và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 25,8%.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 510,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.007,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 6,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2022 tăng 3,9%).

Nếu so với 4 tháng đầu năm 2019 – trước khi xảy ra dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2023 tăng 26,7%.

Như vậy, tốc độ tiêu dùng nội địa đã dần dần tăng trưởng trở lại. Bình luận về tín hiệu tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng từ đầu năm đến nay, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, đây là dấu hiệu tích cực vừa kích cầu tiêu dùng hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa đảm bảo khống chế lạm phát.

Về phía đại diện cơ quan nhà nước, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết, mục tiêu chủ yếu đặt ra với lĩnh vực thị trường trong nước năm 2023 là hướng tới việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước nhằm khai thác hiệu quả thị trường nội địa với gần 100 triệu dân, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8 - 9%. Cùng đó, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kết nối, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới mức 4,5% được đặt ra của Chính phủ.

Cũng theo ông Trần Duy Đông, xác định thị trường trong nước là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GDP cả nước, Bộ Công thương sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái đã và đang tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam.

Lạm phát cả năm dự báo khoảng 4 - 4,5%

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, học phí tại một số địa phương được điều chỉnh theo Nghị quyết số 165/NQ-CP là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 giảm 0,34% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 CPI tháng 4/2023 chỉ tăng 0,39% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,81%. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,9%.

So với tháng trước, CPI tháng 4/2023 giảm 0,34% (khu vực thành thị giảm 0,41%; khu vực nông thôn giảm 0,27%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước; 4 nhóm hàng tăng giá.

Hàng hoá trên thị trường dồi dào, không có tăng giá đột biến. Ảnh: TL

Bình luận về số liệu nêu trên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, lạm phát hạ nhiệt, được kiểm soát ở mức phù hợp là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế đầu năm.

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng, mức tăng chỉ số CPI được kiểm soát như hiện nay là nỗ lực rất lớn của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong điều hành kinh tế và phát huy được hiệu quả của các giải pháp kiềm chế giá cũng như các gói tài khóa.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong kiềm chế lạm phát, nhưng các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm vẫn có nhiều yếu tố tác động đến gia tăng mạnh đối với CPI mà Chính phủ, các bộ, ngành cần quan tâm, có giải pháp cân đối.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, áp lực lạm phát vẫn còn do cả yếu tố cầu kéo (lực cầu tiêu dùng khá cao, cung tiền và vòng quay tiền cải thiện hơn năm trước) và chi phí đẩy (giá dầu và giá hàng hóa, dịch vụ thế giới còn ở mức cao, nhất là khi Trung Quốc mở cửa trở lại làm tăng lực cầu).

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cũng lưu ý, giá xăng dầu yếu tố quan trọng, Nhà nước cần đảm bảo không để tác động quá nóng đến giá cả thị trường và đẩy chỉ số lạm phát tăng mạnh như giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, điện cũng có động thái tăng giá. Giá điện sẽ tác động ngay đến tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, Chính phủ cần nghiên cứu xem xét để có kịch bản tăng giá điện phù hợp với điều kiện thực tế và ít ảnh hưởng nhất đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tình hình thuận lợi và thách thức đan xen, TS. Cấn Văn Lực và nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV đưa ra dự đoán, lạm phát cả năm 2023 ước tăng khoảng 4 - 4,5% nhờ tác động cộng hưởng của các yếu tố tích cực cho kiềm chế lạm phát như giá cả và lạm phát toàn cầu đang hạ nhiệt, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục giảm, lực cầu còn yếu và các biện pháp kiểm soát lạm phát phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn.