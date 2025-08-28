(TBTCO) - Nghiên cứu được Visa công bố ngày 28/8 cho thấy, trong bối cảnh môi trường kinh doanh tại Việt Nam đẩy mạnh số hóa, các doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về việc sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B và vẫn còn nhiều tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và gia tăng lợi ích kinh doanh.

Nghiên cứu chỉ ra rằng thanh toán thẻ chiếm 8,3% tổng doanh số thanh toán B2B tại những nhà cung cấp chấp nhận thanh toán B2B ở Việt Nam - tỷ lệ cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vượt xa mức trung bình khu vực là 3,3%. Trong khi chuyển khoản trong nước vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu cho giao dịch B2B trong khu vực (92%), mức độ ứng dụng phương thức thanh toán thẻ doanh nghiệp mạnh mẽ tại Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu của quốc gia trong lĩnh vực thanh toán số.

Doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á- Thái Bình Dương về thanh toán B2B qua thẻ. Ảnh minh họa

Tuy giữ vị trí dẫn đầu, nghiên cứu cũng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể gia tăng giá trị thông qua mở rộng chấp nhận thanh toán B2B qua thẻ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thanh toán thẻ mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành, bao gồm giảm chi phí đối soát, hạn chế tranh chấp thanh toán và giảm thiểu nợ xấu.

Bà Đặng Tuyết Dung- Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào chia sẻ: “Doanh nghiệp Việt Nam đang giữ vai trò tiên phong tại khu vực trong việc ứng dụng thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Qua việc tiếp tục mở rộng nhiều giải pháp thanh toán số, doanh nghiệp có thể không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo ra những nguồn doanh thu mới. Visa luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Theo nghiên cứu, việc chấp nhận thanh toán B2B qua thẻ có thể mang lại mức cải thiện lợi nhuận ròng trung bình lên tới 52 điểm cơ bản, đồng thời thúc đẩy doanh số tăng thêm 2,14%, trong đó một nửa doanh thu từ phương thức thanh toán thẻ đến từ khách hàng mới.

Bên cạnh lợi ích tài chính, hình thức này còn mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên suốt cho doanh nghiệp và tạo động lực phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những ngành như tài chính, bảo hiểm hay sản xuất đã ghi nhận tỷ lệ thanh toán sử dụng thẻ cao hơn mức trung bình, tuy nhiên tiềm năng vẫn hiện hữu ở hầu hết lĩnh vực khác.

Thêm vào đó, phương thức chấp nhận thanh toán số ưu tiên di động kết hợp với các giải pháp linh hoạt phù hợp từng quy mô và mô hình kinh doanh đang giúp tháo gỡ rào cản về chi phí, hạ tầng, đồng thời đồng hành cùng nhà bán hàng trên lộ trình phát triển từ hộ kinh doanh siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đến những đơn vị vận hành hoàn toàn trên nền tảng số.